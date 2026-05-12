Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende April 428 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im April mit 2 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 6 Personen auf 40. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 2 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,8 % (Vormonat 2,1 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Quote 0,1 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 4 Personen auf 224. Dies entspricht einer Quote von 2,0 % (Vormonat 2,1 %).In der Altersklasse 50plus blieb die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat unverändert bei 164. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 2 %).Personen im Zwischenverdienst81 Personen waren per Ende April im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich diese Zahl um 2 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 20 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 66 Personen. Dies entspricht 10 Personen weniger als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 76 Personen. Dies entspricht 2 Personen mehr als im Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 803 Stellen gegenüber 844 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat haben 4 Betriebe Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, AmtsleiterinT +423 236 68 80E-Mail: Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100940051