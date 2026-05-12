EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Auftragseingänge

SFC Energy AG gewinnt größten Auftrag der Unternehmensgeschichte und erhöht Prognose 2026 - Lieferung von einsatzerprobten Brennstoffzellensystemen im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. in die Ukraine



12.05.2026 / 17:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG gewinnt größten Auftrag der Unternehmensgeschichte und erhöht Prognose 2026 - Lieferung von einsatzerprobten Brennstoffzellensystemen im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. in die Ukraine Rekordauftrag im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. wird im Geschäftsjahr 2026 umsatz- und ergebniswirksam

Lieferung von "combat-proven" Hybrid-Energieversorgungssystemen (Brennstoffzellen und Batterien) für militärische und zivile Einsatzszenarien im Rahmen einer Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung

Resiliente, dezentrale und schnell verlegbare Energieversorgung kritischer Systeme und unbemannter Anwendungen (z. B. Drohnen)

Nahezu signaturloser Betrieb ermöglicht enorme taktische Vorteile und höhere Sicherheit für Einsatzkräfte

Aufbau lokaler Kooperationen für Training, Service und Support sowie Wertschöpfung zur nachhaltigen Geschäftsentwicklung und Wachstum über 2026 hinaus

Anhebung der Prognose 2026: Konzernumsatz von EUR 163 Mio. bis EUR 175 Mio., bereinigtes EBITDA von EUR 29 Mio. bis EUR 34 Mio. sowie bereinigtes EBIT von EUR 20,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 12. Mai 2026 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat einen bedeutenden Großauftrag zur Lieferung moderner Brennstoffzellensysteme in die Ukraine erhalten. Die Order im Volumen von rund EUR 42,7 Mio. wird im Jahr 2026 umsatz- und ergebniswirksam und ist der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte. Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung und umfasst netzunabhängige, einsatzerprobte ("combat-proven") Energieversorgungssysteme für militärische und zivile Einsatzszenarien. Die hochmobilen und schnell verlegbaren Hybrid-Energielösungen gewährleisten eine resiliente und dezentrale Energieversorgung von Einsatzkräften sowie kritischen elektronischen Systemen, darunter Kommunikations-, Navigations- und Aufklärungstechnik. Je nach Einsatzprofil dienen sie zudem der Batterieladung unbemannter Systeme, beispielsweise Drohnen. Aufgrund ihrer sehr geringen thermischen und akustischen Signatur erhöhen sie die Tarnfähigkeit und damit Sicherheit im Einsatzumfeld erheblich. Die Systeme ermöglichen eine kontinuierliche, wartungsarme und emissionsarme Stromversorgung. Zudem reduzieren die Brennstoffzellensysteme den logistischen Aufwand signifikant. Der geringe Bedarf an Verbrauchsmaterial senkt Gewicht und Volumen im Vergleich zu rein batteriegestützten Lösungen deutlich und schafft zusätzlichen Raum für einsatzkritische Ausrüstung wie Verpflegung, Wasser und Munition, bei gleichzeitig verlängerter Einsatzdauer. Parallel zur Auslieferung und Inbetriebnahme der Systeme erfolgt in Abstimmung mit dem Sonderstab Ukraine des BMVg der Aufbau lokaler Strukturen für Training, Service und Support sowie für regionale Wertschöpfung. Ziel ist es, die nachhaltige Nutzung der Systeme sicherzustellen, bestehende und weitere Teilstreitkräfte zu unterstützen sowie einen Beitrag zum zivilen Wiederaufbau zu leisten und den Bedarf an verlässlicher, dezentraler Energieversorgung über das Jahr 2026 hinaus zu decken. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Wir danken der Ukraine für das Vertrauen und sind stolz, im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung einen sinnvollen und wichtigen Beitrag leisten zu können. Nach dem erfolgreichen Einsatz unserer Lösungen unter realen Bedingungen unterstützen wir die Einsatzkräfte mit einsatzerprobten, hochmobilen Systemen. Diese vereinen hohe Autarkie, lange Laufzeiten und eine extrem geringe Signatur. Das verschafft klare taktische Vorteile und erhöht zugleich die Sicherheit der Einsatzkräfte. Gleichzeitig schaffen wir - gerade vor dem Hintergrund des jüngsten Besuches unseres Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius in der Ukraine - durch den Aufbau lokaler Support- und Wertschöpfungsstrukturen die Grundlage für eine nachhaltige Nutzung unserer Technologien - sowohl im militärischen Umfeld als auch für zivile Anwendungen und den Wiederaufbau über 2026 hinaus. Unsere Lösungen ermöglichen eine verlässliche Energieversorgung für ein breites Anwendungsspektrum - von tragbaren und mobilen Systemen bis hin zu kritischer Infrastruktur. Der Rekordauftrag stärkt unsere führende Position im Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt und unterstreicht das Potenzial unserer Technologie auch zum Schutz kritischer Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an." Aufgrund des Großauftrags passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Konzernumsatz von EUR 163 Mio. bis EUR 175 Mio. (bisher: EUR 150 Mio. bis EUR 160 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 29 Mio. bis EUR 34 Mio. (bisher: EUR 20 Mio. bis EUR 24 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 20,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. (bisher: EUR 11 Mio. bis EUR 15 Mio.). Weitere Informationen zu den Clean Energy- und Clean Power Management-Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News