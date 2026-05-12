Minneapolis (ots) -Rauchen gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Nicht nur wie viel geraucht wird, sondern auch wann die erste Zigarette am Tag in den Mund genommen wird, spielt eine entscheidende Rolle. Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai 2026 macht CVRx auf diese Gefahr aufmerksam. CVRx ist Anbieter einer innovativen, auf Medizintechnik basierenden Therapie zur Behandlung von Herzschädigungen, die z. B. durch Rauchen verursacht werden können und die mit Medikamenten nicht ausreichend therapierbar sind.Eine aktuelle Auswertung [1] von Daten aus der UK Biobank mit mehr als 229.000 Teilnehmenden zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der ersten Zigarette nach dem Aufwachen und dem Risiko für Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Je früher zur Zigarette gegriffen wird, desto höher ist das Risiko, unabhängig von der täglich gerauchten Menge. Besonders auffällig: Menschen, die innerhalb von fünf Minuten nach dem Aufwachen rauchen, haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko, später eine Herzinsuffizienz zu entwickeln, verglichen mit Nichtrauchern.Früher Griff zur Zigarette als WarnsignalDer frühe Konsum am Morgen gilt als Hinweis auf eine starke Nikotinabhängigkeit. Gleichzeitig scheint genau dieser Zeitpunkt das Herz besonders zu belasten. Forschende sehen mehrere mögliche Gründe: eine erhöhte Aktivierung des Nervensystems, steigender Blutdruck direkt nach dem Aufstehen sowie entzündliche Prozesse, die das Herz langfristig schädigen können.Die Ergebnisse legen nahe, dass einfache Fragen zum Rauchverhalten, etwa wie schnell nach dem Aufwachen zur ersten Zigarette gegriffen wird, helfen könnten, Risikopatientinnen und -patienten frühzeitig zu erkennen.Herzgesundheit beginnt mit PräventionDer Weltnichtrauchertag rückt jedes Jahr die Bedeutung von Prävention in den Fokus. Rauchen bleibt einer der zentralen beeinflussbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neben Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und erhöhten Cholesterinwerten. Anlässlich des Weltnichtrauchertages macht der Medizinproduktehersteller CVRx auf diese Gefahr aufmerksam."Viele Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen lassen sich aktiv beeinflussen. Dazu gehört, mit dem Rauchen aufzuhören oder gar nicht erst anzufangen", erklärt Dr. rer. nat. Thomas Hengsteler, VP Sales und Marketing Europe bei CVRx. "Das unterstreicht, wie wichtig es ist, Herzgesundheit ganzheitlich zu betrachten."Wenn das Herz aus dem Gleichgewicht gerätHerzinsuffizienz ist eine häufige und ernstzunehmende Erkrankung, bei der das Herz den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen kann. Neben klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck gewinnt das Verständnis für zugrunde liegende Mechanismen, etwa die Rolle des autonomen Nervensystems, zunehmend an Bedeutung.Dr. Hengsteler weiter: "Hier setzen auch moderne Therapieansätze an, die das Zusammenspiel von Herz und Nervensystem adressieren. Dazu gehört beispielsweise die Baroreflex-Aktivierungstherapie (BAT), die bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz eingesetzt werden kann, wenn Medikamente die Symptome nicht ausreichend lindern."Bewusstsein schaffen - Risiken reduzierenDie neuen Erkenntnisse liefern einen weiteren Baustein für die Prävention: Wer das Rauchen reduziert oder ganz aufgibt - und insbesondere auf die Zigarette direkt nach dem Aufstehen verzichtet - trägt dazu bei, sein Herz langfristig zu schützen.Der Weltnichtrauchertag ist damit auch eine Einladung, Gewohnheiten zu hinterfragen und aktiv etwas für die eigene Herzgesundheit zu tun. Patientinnen und Patienten, deren Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz durch Medikamente nicht ausreichend therapiert sind ("therapierefraktär"), sollten mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt über eine mögliche BAT sprechen oder sich an ein medizinisches Zentrum wenden, das die BAT anbietet.ServiceEine Liste aller Zentren, die die BAT in Deutschland anbieten, findet sich hier:https://cvrx.de/Barostim-Zentren-In-EuropaDetaillierte Informationen, wer für eine BAT geeignet ist, finden sich hier:https://cvrx.de/barostim-erhalten/Über die Baroflex-Aktivierungstherapie (BAT) mit BarostimDie Baroflex-Aktivierungstherapie mittels Barostim von CVRx ist in der EU seit 2011 für Patientinnen und Patienten mit einer therapierefraktären Hypertonie zugelassen und seit 2014 für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Barostim ist ein implantierbares Gerät, das die von CVRx patentierte Technologie nutzt, um elektrische Impulse an Barorezeptoren in der Wand der Halsschlagader zu senden. Die Barorezeptoren lösen den Baroreflex des Körpers aus, der wiederum eine autonome Reaktion des Herzens zur Folge hat. Die Therapie stellt das Gleichgewicht des autonomen Nervensystems wieder her und verbessert dadurch die Symptome. Barostim erhielt von der FDA die Bezeichnung "Breakthrough Device Designation" und ist von der FDA für die Anwendung bei HI-Betroffenen in den USA zugelassen.Über CVRx, Inc.CVRx, Inc. ist ein US-amerikanischer Medizinproduktehersteller mit Hauptsitz in Minneapolis (USA). CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik. Die Mission von CVRx ist es, den heute noch hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei kardiovaskulären Erkrankungen mit seinen Technologien zu adressieren. Die sicheren und effektiven Therapien von CVRx nutzen und harmonisieren dabei die natürlichen Systeme des Körpers, um das klinische Outcome, die Lebensqualität und die gesamte kardiovaskuläre Gesundheit von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Hierzu trägt die neuartige Baroreflex-Aktivierungstherapie (BAT) Barostim von CVRx bei.Quelle1. Wen J, Yan Z, Cao Y, Ma H, Zeng Y, Zhao L, Su J, Hu Y, Huang Y. Time to first cigarette after waking and incident heart failure: a dose-response analysis from the UK biobank. ESC Heart Fail. 2026 Feb 3;13(1):xvag049. doi: 10.1093/eschf/xvag049. PMID: 41711245; PMCID: PMC13108290.Pressekontakt:Dr. med. Christian Bruer21up GmbHPrinzregentenstraße 5480538 MünchenE-Mail: cb@21-up.comwww.21-up.comOriginal-Content von: CVRx, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114749/6274118