Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) wird bis 2030 voraussichtlich 734.100 erreichen, was einem Anstieg von 33 % entspricht

Das Gesamtvermögen der reichsten Menschen der Welt wird bis 2030 auf 84 Billionen Dollar ansteigen

Fast 79 % haben ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während nur 5 % ihr Vermögen ausschließlich geerbt haben



MONTREAL, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der neueste Bericht von Altrata, Global Citizens: Entrepreneurship, Mobility and the Ultra Wealthy, gesponsert von der führenden Beratungsfirma für Investitionsmigration Arton Capital, hat ergeben, dass jeder fünfte der weltweit vermögendsten Privatpersonen (UHNWI*) im Ausland geboren ist**, was den zunehmend internationalen Charakter der heutigen Superreichen verdeutlicht. Der wegweisende Bericht kam zudem zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Ultra-Vermögenden bis 2030 um ein Drittel (33 %) auf 734.100 steigen wird.

Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen wird voraussichtlich rasch zunehmen

Der Bericht prognostiziert einen raschen Anstieg des Nettovermögens von vermögenden Privatpersonen weltweit. Ihr gemeinsames Nettovermögen wird voraussichtlich von 63 Billionen Dollar im Jahr 2025 auf 84 Billionen Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts ansteigen. Bis zum Jahr 2030 werden schätzungsweise 7,7 Millionen Menschen über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Dollar verfügen.

Vermögensbildung wird von global denkenden Self-Made-Persönlichkeiten geprägt

Bezeichnenderweise zeigt die Untersuchung, dass im Ausland geborene UHNW-Personen überwiegend "Vermögensschöpfer" und keine Erben sind. Etwa 79 % haben ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während 16 % ihren Wohlstand auf eine Kombination aus unternehmerischem Handeln und Erbschaft zurückführen und nur 5 % ihr Vermögen vollständig geerbt haben.

Die Ergebnisse deuten auf einen strukturellen Wandel in der Art und Weise hin, wie globaler Wohlstand geschaffen und verwaltet wird. Persönliches Vermögen ist zunehmend weniger an einen einzelnen Nationalstaat gebunden, da die reichsten Menschen der Welt ihr Leben, ihr Vermögen und ihre Geschäfte über mehrere Rechtsordnungen hinweg organisieren. Dies spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie die heutigen Ultra-High-Net-Worth-Personen weltweit agieren: 17 % besitzen ganz oder teilweise Unternehmen mit Sitz außerhalb ihres Wohnsitzlandes, während 34 % ihre Hochschulausbildung außerhalb ihres Geburtslandes absolviert haben - was deutlich macht, dass grenzüberschreitende Mobilität kein Zufallsprodukt ist, sondern fest in der Art und Weise verankert ist, wie modernes Vermögen aufgebaut wird.

Insgesamt zeigen die Daten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Mobilität und Unternehmertum. International mobile Menschen gründen eher Unternehmen, nutzen Chancen über Grenzen hinweg und schaffen sich ihr eigenes Vermögen - was eine Gruppe widerspiegelt, die sich durch Ehrgeiz, Risikobereitschaft und Zugang zu globalen Märkten auszeichnet. Mobilität ist in diesem Zusammenhang ein entscheidender Faktor für die Schaffung von Wohlstand in der heutigen Zeit.

Ein Leben über Landesgrenzen hinweg wird für die Superreichen zur Normalität

Während Vermögen zunehmend grenzüberschreitend verteilt ist, dominieren wichtige Weltstädte weiterhin als wichtigste Zentren für sehr vermögende Privatpersonen.

London bleibt ein bedeutender Standort für sehr vermögende Privatpersonen, insbesondere aus dem Bank- und Finanzsektor, trotz zunehmender Herausforderungen wie verschärfter Steuerregelungen und Handelsbeschränkungen.

Gleichzeitig behaupten sich die USA weiterhin als weltweit führendes Vermögenszentrum, auf das rund 40 % der globalen UHNW-Bevölkerung (205.000 Personen) entfallen, was ihre anhaltende Attraktivität selbst inmitten sich wandelnder politischer Verhältnisse unterstreicht. Allerdings könnten sich die sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen allmählich auf künftige Kapitalbewegungen auswirken, da frühere Untersuchungen von Arton Capital darauf hindeuten, dass ein Drittel der amerikanischen Millionäre*** aufgrund der Auswirkungen von Trumps Präsidentschaft erwägt, die USA zu verlassen.

In der Golfregion festigt Dubai seinen Ruf als "Zentrum für junge Vermögende" für die globale Elite, wobei fast ein Fünftel (19 %) der im Ausland geborenen UHNW-Personen in der Stadt unter 50 Jahre alt sind. Dieser Umstand unterstreicht - trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten - einen allgemeinen Trend: Ultra-High-Net-Worth-Personen ziehen sich nicht aus dem globalen Geschehen zurück, sondern gehen bei der Frage, wie und wo sie ihr Vermögen einsetzen, zunehmend strategisch vor.

Armand Arton, CEO von Arton Capital, erklärte: "Globale Mobilität ist nicht länger ein Nebenprodukt der Vermögensbildung - sie ist ein strategischer Vorteil, der diese untermauert. Die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit bauen nicht nur Unternehmen auf - sie schaffen Zugang: zu Märkten, Talenten, Bildung und langfristiger Sicherheit über verschiedene Ländergrenzen hinweg."

"Was wir beobachten, ist eine Entkopplung von Wohlstand und geografischer Lage. Die erfolgreichsten Personen strukturieren ihr Leben und ihr Vermögen über mehrere Länder hinweg und verringern so ihre Abhängigkeit von einem einzelnen Land. Die nächste Generation der vermögendsten Privatpersonen denkt über Lösungen, die sich auf ein einzelnes Land beschränken, hinaus und legt Wert auf Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Art und Weise, wie und wo sie leben, investieren und ihr Vermögen vermehren. In einer immer komplexer werdenden Welt entwickelt sich die Fähigkeit, sich nahtlos über Grenzen hinweg zu bewegen, zu einem der wirksamsten Mittel zur Erhaltung und Schaffung von Wohlstand."

Moira Boyle, Senior Director und Global Head of Luxury bei Altrata, sagte: "Was bei dieser Untersuchung besonders auffällt, ist der anhaltende Anstieg der unternehmerischen Vermögensbildung auf globaler Ebene. Fast 80 % der im Ausland geborenen Superreichen sind Selfmade-Millionäre, was verdeutlicht, dass der heutige Wohlstand zunehmend von Innovation, Ehrgeiz und dem Aufbau von Unternehmen geprägt ist."

"Gleichzeitig wächst die Gruppe der Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNW) rasant, wobei ihr Gesamtvermögen und ihr Einfluss bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich erheblich zunehmen werden. Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wer diese Personen sind und wie ihr Vermögen entsteht, um Chancen zu erkennen, Beziehungen aufzubauen und in einem sich rasch wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."

Hinweise für die Redaktion

*Als "Ultra High Net Worth" gelten Personen mit einem Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar.

**Als im Ausland geborene Vermögende gelten Personen mit einem Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar, die außerhalb des Landes geboren wurden, in dem sie derzeit leben und in dem ihr Hauptgeschäftssitz (sofern vorhanden) liegt.

***Zwischen dem 9. Januar 2026 und dem 14. Januar 2026 befragte Arton Capital 1.000 in den USA ansässige Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren mit einem Nettovermögen von mindestens 1 Million US-Dollar. 33 % der Befragten gaben an, dass sie eher bereit seien, die USA zu verlassen, als dies vor der Präsidentschaftswahl 2024 der Fall war.

****Der Begriff "Weltbürger" wird in diesem Bericht synonym mit "im Ausland geborene Vermögende" verwendet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85811040-92fb-42c9-bb5d-92088ad73e53

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