MAN hat einen Auftrag über 112 vollelektrische Stadtbusse des Typs Lion's City E für die litauische Hauptstadt Vilnius erhalten. Der öffentliche Verkehrsbetrieb Vilniaus viesasis transportas (VVT) hat zwei Verträge über die Lieferung von 84 Solobussen sowie 28 Gelenkbussen unterzeichnet. Nach Angaben von MAN handelt es sich hierbei um die größte Beschaffung von Elektrobussen in der Geschichte Litauens. Die ersten Fahrzeuge sollen noch in diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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