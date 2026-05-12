Zürich, 12. Mai 2026

MEDIENMITTEILUNG

Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG 2026

Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen

Anthony Maarek wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt

Albert Saporta und John Niel wurden als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt

An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2026 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG sämtlichen vom Verwaltungsrat unterbreiteten Anträgen zu.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 82% der insgesamt 1'078'607'163 Aktien (gemäss Eintragung im Handelsregister) waren vertreten, gegenüber 83% im Jahr 2025.

Der Lagebericht, die Jahres- und die Konzernrechnung wurden genehmigt, und die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. Der Vergütungsbericht für das Jahr 2025 wurde in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung genehmigt.

Verwendung des Bilanzgewinns/-verlusts

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Antrag des Verwaltungsrats, den Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF?184.5?Millionen dem Verlustvortrag zuzuweisen.

Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat

Anthony Maarek wurde als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt und zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Albert Saporta und John Niel wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt.

Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha stellten sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt ihnen für ihr Engagement und ihren Beitrag zur Transformation von GAM.

Wiederwahlen und Wahlen in den Vergütungsausschuss

Inès de Dinechin und Anne Empain wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt, und Donatella Ceccarelli wurde neu in den Vergütungsausschuss gewählt. Alle drei Mitglieder wurden jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt.

Entscheidungen zu den Vergütungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem sämtliche Vergütungsvorschläge sowie die Verlängerung des Long-Term Retention Award 2024.

Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr sowie die Wiederwahl von Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antoine Spillmann, scheidender Präsident des Verwaltungsrats, sagt:

«Es war mir ein Privileg, den Vorsitz der GAM Holding AG in einer Phase tiefgreifender Transformation zu führen. Die Gruppe, die ich heute an Anthony Maarek übergebe, ist grundlegend transformiert: Entscheidend wichtige Restrukturierungsschritte wurden umgesetzt, die Kostenbasis wurde substanziell reduziert, und die Investmentplattform konzentriert sich auf jene Bereiche, in denen GAM über echte, differenzierte Kompetenzen verfügt. Die Grundlagen sind geschaffen, damit GAM sein erhebliches Potenzial realisieren kann. Ich danke unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie unseren Mitarbeitenden herzlich für das Vertrauen und das Engagement, das sie GAM in dieser Zeit entgegengebracht haben.»

Anthony Maarek, neu gewählter Präsident des Verwaltungsrats, sagt:

«Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Antoine Spillmann für seine Führung in einer für GAM wegweisenden Phase danken. Die Gruppe tritt in das nächste Kapitel mit einer klar fokussierten Plattform, einer disziplinierten Kostenbasis und einer eindeutigen strategischen Ausrichtung ein.

GAM hat sein Erbe und seine ausgewiesene Kompetenz als aktiver Vermögensverwalter bewahrt und gleichzeitig seine Plattform für die Zukunft neu aufgebaut. Unsere internen Anlagekompetenzen in den Bereichen Alternative Investments, Aktien, Multi-Asset und Fixed Income, ergänzt durch Partnerschaften mit mehr als zehn führenden externen Investmentmanagern, positionieren GAM genau dort, wo unsere Kundinnen und Kunden Kapital einsetzen möchten: im spezialisierten aktiven Management und in alternativen Anlagen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass das Potenzial von GAM derzeit deutlich unterschätzt wird. Der Wiederaufbau der Grundlagen liegt hinter uns; nun gilt es, diese Plattform in nachhaltiges Wachstum zu überführen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie unseren Mitarbeitenden die vor uns liegenden Chancen erfolgreich zu nutzen.»

Mit der Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat vorgeschlagener Kandidatinnen und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich Grösse, Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen zusammengesetzt. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt zudem eine ausgewogene Geschlechterverteilung wider, mit je drei weiblichen und drei männlichen Mitgliedern.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden, die Biografien der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: https://www.gam.com/agm2026.

Zusätzliche Informationen

Generalversammlung Portal | Jahresbericht 2025 | GAM Corporate Calendar

Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com.

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