Fortschrittliche Niederspannungstechnologie von Clarios unterstützt mehrere werkseitig unterstützte Fahrzeuge bei einem der anspruchsvollsten Langstreckenrennen der Welt

HANNOVER, DE, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clarios , ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Niederspannungs-Batterietechnologien für die Mobilität, gab heute seine Unterstützung für Rennfahrer Benny Leuchter und das Team Max Kruse Racing im Vorfeld des ADAC RAVENOL 24h-Rennens auf dem Nürburgring bekannt, das vom 14. bis 17. Mai 2026 stattfindet. VARTA, die Premiummarke von Clarios in Europa, unterstreicht damit die Kompetenz von Clarios im Bereich moderner Niederspannungssysteme sowie die langjährige Verbindung des Unternehmens zu leistungsorientierten Mobilitätsumfeldern.

Als eines der anspruchsvollsten Langstreckenrennen im internationalen Motorsport ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dafür bekannt, Fahrer, Teams und Fahrzeuge bis an ihre Grenzen zu bringen. Die einzigartige Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Strecke, extreme Höhenunterschiede sowie unvorhersehbare Bedingungen machen das Rennen zu einer idealen Real-World-Testumgebung, um Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit moderner Fahrzeugtechnologien unter Beweis zu stellen. Technologien aus dem Clarios-Portfolio sind darauf ausgelegt, auch unter extremen Bedingungen zuverlässig und leistungsstark zu funktionieren - sowohl auf der Rennstrecke als auch im Alltag.

Clarios unterstützt Max Kruse Racing als technischer Partner und stellt fortschrittliche Niederspannungstechnologie bereit, die speziell für die extremen Anforderungen des Langstreckenrennsports entwickelt wurde. Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kommt diese Technologie in drei werkseitig unterstützten Volkswagen-GTI-Fahrzeugen sowie in zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II zum Einsatz und demonstriert ihre Leistungsfähigkeit auf unterschiedlichen Fahrzeugplattformen.

Ein realer Härtetest für Niederspannungstechnologie

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise im Bereich von Niederspannungssystemen ist Clarios ein vertrauenswürdiger Partner für Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter weltweit. Langstreckenrennen wie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dienen dabei als kompromissloses Testfeld, in dem Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit über lange Zeiträume kontinuierlicher Belastung entscheidend sind.

"Langstreckenrennen zählen zu den härtesten Einsatzbedingungen, die man sich für Fahrzeugtechnologie vorstellen kann", sagte Federico Morales Zimermann, Vice President & General Manager Global OEM Customers, Products, and Engineering bei Clarios. "Die Unterstützung von Benny Leuchter und Max Kruse Racing ermöglicht es uns zu zeigen, wie zuverlässig moderne Niederspannungslösungen auch unter extremen Bedingungen funktionieren - Erkenntnisse, die direkt in die Mobilität des Alltags einfließen."

Starke Partnerschaft mit ausgewiesener Motorsport-Expertise

Benny Leuchter ist ein professioneller Rennfahrer und langjähriger Partner von Volkswagen im Motorsport und in der Fahrzeugentwicklung. Gemeinsam mit Max Kruse Racing tritt er in mehreren Serien des Nürburgring-Rennkalenders an und verbindet dabei sportliche Performance mit einem klaren Fokus auf technische Präzision, sorgfältige Vorbereitung und Konstanz.

Die Nürburgring-Saison 2026 erreicht mit dem ADAC RAVENOL 24h-Rennen ihren Höhepunkt, dem eine intensive Vorbereitung im Rahmen der Nürburgring-Langstreckenserie vorausgeht. Das Rennen zieht ein internationales Publikum an und zählt weiterhin zu den ikonischsten Langstreckenrennen der Welt.

Über Benny Leuchter

Benny Leuchter, geboren 1987 in Duisburg, ist professioneller Rennfahrer sowie langjähriger Volkswagen-Markenbotschafter und Test- und Entwicklungsfahrer. Neben seiner Teilnahme an Tourenwagen-, GT- und Langstreckenrennserien ist er aktiv in die Fahrzeugerprobung und -entwicklung eingebunden und bringt seine Motorsport-Expertise direkt in seriennahe Entwicklungsprogramme ein.

Über Clarios

Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher Niederspannungs-Batterietechnologien für die Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA im Automotive-Sektor. Die Batterien und intelligenten Lösungen des Unternehmens treiben nahezu jede Art von Fahrzeug an und sind heute in jedem dritten Auto auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern bietet Clarios tiefgehende Expertise für Aftermarket- und OEM-Partner und sorgt für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag. Gleichzeitig übernimmt Clarios Verantwortung: mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit, branchenführenden Recycling-praktiken und dem Ziel, dass 100?Prozent der verkauften Produkte recycelbar sind. Im eigenen Netzwerk recycelt Clarios rund 8.000 Batterien pro Stunde.

Christian Riedel

christian.m.riedel@clarios.com

+49 173 99975410

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9685a266-3975-4098-ad85-e1ed685b5567