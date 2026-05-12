Wenn eine Ware fehlerhaft ist oder ein Gerät den Dienst verweigert, müssen Verbraucher:innen sich oft streiten. Doch wann ist der Händler der richtige Ansprechpartner, wann kann der einen an den Hersteller verweisen - und was ist mit Plattformen wie Amazon oder Temu? Defekte Produkte sind im Handel längst keine Seltenheit - vom Smartphone mit spontanem Totalausfall über die Küchenmaschine, die nach wenigen Monaten den Dienst quittiert, bis hin zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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