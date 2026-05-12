© Foto: wO-GeminiDie argentinischen Staatsanleihen haben 2026 eine bemerkenswerte Rallye hingelegt. Das Ausfallrisiko ist so niedrig wie seit 2018 nicht mehr. Nun öffnet ein schmales Zeitfenster für die Rückkehr an den Weltmarkt.Noch vor drei Jahren galt Argentinien an den internationalen Finanzmärkten als Außenseiter. Wer in argentinische Staatsanleihen investierte, glich einem Glücksspieler, der auf ein Wunder hofft. Heute, Mitte 2026, hat sich das Blatt gewendet. Die jüngste Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch von CCC auf B- ist das Signal für eine tiefgreifende Neubewertung des Landes durch globale Investoren. Der Leitindex Merval hat innerhalb von drei Jahren etwa 736 …Den vollständigen Artikel lesen
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