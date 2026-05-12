© Foto: Plug PowerPlug Power überrascht mit besser als erwarteten Quartalszahlen - und bringt damit Leerverkäufer in Bedrängnis. Ist der Turnaround beim Wasserstoffspezialisten jetzt real?Rund 25 Prozent der handelbaren Aktien von Plug Power sind derzeit leer verkauft - mehr als dreimal so viel wie der Durchschnitt im Russell 2000. Als der Wasserstoffspezialist nun Quartalszahlen vorlegte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, wurden genau diese Investoren unter Druck gesetzt. Im ersten Quartal 2026 erzielte Plug Power einen Umsatz von knapp 164 Millionen Dollar bei einem operativen Verlust von rund 109 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit einem höheren Fehlbetrag von etwa 110 Millionen Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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