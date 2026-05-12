Kurz nach Börsenschluss hat der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy einen Rekordauftrag vermeldet und deshalb auch die Prognose für das laufende Jahr angehoben. DER AKTIONÄR hatte den SDAX-Wert erst vor Kurzem als Turnaround-Spekulation zum Kauf empfohlen. Die Aktie springt auf Tradegate rund zehn Prozent nach oben.SFC habe den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte erhalten, heißt es in einer neuen Meldung. Es soll Brennstoffzellensysteme mit einem Auftragsvolumen von rund 43 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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