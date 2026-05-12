DJ MÄRKTE USA/Schwächer - Inflationsdaten nähren Zinsängste

DOW JONES--Im Verlauf des Dienstagshandels baut die Wall Street ihre Kursverluste aus. Der Dow-Jones-Index fällt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,4 Prozent auf 49.531 Punkte. Der S&P-500 büßt 0,8 Prozent ein und für den Nasdaq-Composite geht es um 1,5 Prozent nach unten.

Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig, die Anzeichen mehren sich, dass sich der Nahost-Konflikt und damit die Sperrung der Straße von Hormus hinzieht. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, der Waffenstillstand werde "künstlich am Leben erhalten" und er werde nicht von seiner Forderung abrücken, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt. Der Iran ist im Gegenzug bereit, "eine wohlverdiente Antwort auf jede Aggression zu geben." Die wieder zunehmende Unsicherheit zeigt sich in weiter steigenden Ölpreisen. Ein Fass der Sorte Brent verteuert sich um 3,2 Prozent auf 107,50 Dollar.

Derweil hat sich der Inflationsdruck in den USA im April verstärkt, primär getrieben durch die kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts mit dem Iran. So stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Erwartungen genau erfüllt.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 2,8 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Da die US-Notenbank ein Niveau von 2 Prozent anstrebt, dürfte die hohe Inflationsrate wieder Sorgen vor Zinserhöhungen anheizen, heißt es.

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Im Vormonat wurde noch ein Rückgang um 0,9 Prozent verzeichnet.

Für den Dollar geht es nach oben, der Euro fällt auf 1,1730 Dollar. Die US-Währung dürfte dabei auch wieder Zulauf als sicherer Hafen erfahren. Die Inflationsdaten geben dem Markt Beobachtern zufolge keinen zusätzlichen Impuls. Dies gilt auch für den US-Anleihemarkt, wo die Renditen nach dem Anstieg am Vortag erneut kräftig zulegen. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4,0 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Der Goldpreis gibt deutlicher nach. Die Feinunze reduziert sich um 1,4 Prozent auf 4.667 Dollar. Teilnehmer verweisen hier auf den stärkeren Dollar.

Ebay lehnt Übernahme durch Gamestop ab

Ebay will sich nicht von Gamestop übernehmen lassen. Wie der Betreiber des gleichnamigen Online-Marktplatzes mitteilte, hat das Board die Offerte im Volumen von 56 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Weiter hieß es, der Konzern sei zuversichtlich, dass sein derzeitiges Managementteam gut aufgestellt sei, um das Geschäft weiterhin zu führen und das Wachstum voranzutreiben. Die Ebay-Aktie tendiert gut behauptet, Gamestop fallen um 1,3 Prozent.

Mit Enttäuschung werden Zahlen und Ausblick von Under Armour aufgenommen. Die Aktie des Sportartikelherstellers bricht um 16 Prozent ein.

Die Papiere von Hims & Hers knicken um 14 Prozent ein. Die Telemedizin-Plattform hat mit dem Quartalsergebnis die Erwartungen klar verfehlt. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Umstrukturierung der Angebote zur Gewichtsreduktion die Kosten in die Höhe getrieben hat.

Bristol Myers steigen um 1,8 Prozent. Der US-Pharmakonzern hat eine strategische Partnerschaft und ein Lizenzabkommen mit dem chinesischen Arzneimittelhersteller Hengrui Pharmaceuticals geschlossen. Das Geschäft könnte mehr als 15 Milliarden Dollar wert sein. Die Unternehmen kündigten eine Zusammenarbeit an, um 13 in einem frühen Stadium befindliche Medikamentenprogramme voranzutreiben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 49.531,45 -0,4 -173,02 49.704,47 S&P-500 7.352,78 -0,8 -60,06 7.412,84 NASDAQ Comp 25.870,08 -1,5 -404,04 26.274,13 NASDAQ 100 28.787,04 -1,8 -533,62 29.320,66 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,99 +0,05 4,00 3,96 5 Jahre 4,12 +0,05 4,12 4,08 10 Jahre 4,45 +0,04 4,46 4,41 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:01 EUR/USD 1,1731 -0,4 -0,0051 1,1782 1,1780 EUR/JPY 185,02 -0,1 -0,2300 185,25 184,9600 EUR/CHF 0,9168 +0,0 0,0002 0,9166 0,9154 EUR/GBP 0,867 +0,2 0,0016 0,8654 0,8634 USD/JPY 157,72 +0,4 0,5600 157,16 157,0000 GBP/USD 1,3523 -0,6 -0,0084 1,3607 1,3638 USD/CNY 6,792 -0,0 -0,0028 6,7948 6,7948 USD/CNH 6,795 +0,1 0,0039 6,7911 6,7908 AUS/USD 0,7223 -0,3 -0,0024 0,7247 0,7252 Bitcoin/USD 80.372,20 -1,8 -1.430,97 81.803,17 80.857,28 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 101,56 +3,6 3,49 98,07 Brent/ICE 107,5 +3,2 3,29 104,21 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.666,68 -1,4 -67,41 4.734,09 Silber 84,12 -2,3 -1,97 86,09 Platin 2.094,01 -1,8 -37,37 2.131,38 ===

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