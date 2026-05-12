© Foto: picture alliance / Anadolu | Maxwell BricenoErst American Airlines, nun United: Die USA nehmen Venezuela wieder ins Visier - wirtschaftlich, politisch und mit Blick auf das Ölgeschäft.United Airlines wird wieder Flüge nach Venezuela anbieten. Die Fluggesellschaft teilte am Dienstag mit, dass sie vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regierung ab dem 11. August die täglichen Nonstop-Flüge zwischen dem George Bush Intercontinental Airport in Houston und dem Simon Bolivar International Airport in Caracas wieder aufnehmen wird. United bot zuvor über 20 Jahre lang Flüge zwischen den USA und Venezuela an, bevor der Flugbetrieb im Juni 2017 eingestellt wurde. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem ein Flugzeug von American …Den vollständigen Artikel lesen
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