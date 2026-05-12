© Foto: wO-GeminiDurch die Sperrung der Straße von Hormus ist es zu immensen Engpässen unter anderem bei Öl, Gas und Kerosin gekommen. Das erinnert an 2022, als die Strompreise explodierten. Hält die Ruhe an Deutschlands Strommarkt?Wer im Frühjahr 2026 auf seine Stromrechnung blickt, erlebt keinen Schock wie noch vor vier Jahren. Trotz der massiven geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten und dem damit verbundenen Ölpreisschock bleiben die befürchteten "Mondpreise" beim Strom aus. Während 2022 das Bild von Bäckern und Wirten, die verzweifelt ihre vierstelligen Rechnungen in die Kamera hielten, die Schlagzeilen prägte, ist die Lage aktuell ruhig. Der Strommarkt hat sich vom Ölmarkt entkoppelt. Dass wir …Den vollständigen Artikel lesen
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