Die Aktie der RENK Group steht nach den jüngsten Quartalszahlen weiter unter Druck. Trotz neuer Rekorde bei Aufträgen und positiver Analystenstimmen rutschte das Papier zuletzt auf ein neues 12-Monatstief. Anleger fragen sich nun, ob die Korrektur bereits überzogen ist oder ob weitere Verluste drohen.Schwacher Kurs trotz voller Auftragsbücher Eigentlich liefert der Rüstungskonzern weiter starke Wachstumszahlen. Im ersten Quartal 2026 stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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