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Generalversammlung 2026: Starkes Votum der Aktionärinnen und Aktionäre für Kontinuität in Führung und Strategie



12.05.2026 / 19:35 CET/CEST





Frauenfeld, 12. Mai 2026 Medienmitteilung Generalversammlung 2026: Starkes Votum der Aktionärinnen und Aktionäre für Kontinuität in Führung und Strategie An der heute in Zürich durchgeführten ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG folgten die Aktionärinnen und Aktionäre bei allen Abstimmungen den Empfehlungen des Verwaltungsrats und wählten dessen Kandidaten mit deutlichen Mehrheiten. Die Anträge des Minderheitsaktionärs CEPD N.V., der drei von insgesamt sechs Sitzen im Verwaltungsrat sowie das Präsidium beanspruchte, wurden ebenso deutlich abgelehnt. Neben den wiedergewählten Mitgliedern Prof. Dr. Andréa Belliger, Walter Oberhänsli und Florian Seubert wurden mit Thomas Bucher, Nicole Formica-Schiller sowie Dr. Thomas U. Reutter drei neue, unabhängige Experten in das Gremium gewählt. Walter Oberhänsli wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Auch bei der Besetzung des Vergütungs- und Nominationsausschusses folgte die Generalversammlung dem Vorschlag des Verwaltungsrats. Zusätzlich zu den wiedergewählten Mitgliedern Walter Oberhänsli und Florian Seubert wurde Nicole Formica-Schiller neu in den Ausschuss gewählt. Das klare Votum der Aktionäre wird als Unterstützung für die Strategie und die operativen Fortschritte gewertet. «Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen», sagt Walter Oberhänsli, Präsident des Verwaltungsrats. «Wir können uns nun voll darauf konzentrieren, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.» Im gleichen Zug eröffnete Walter Oberhänsli den anwesenden Aktionären, dass DocMorris einem konstruktiven Dialog mit ihrem grössten Aktionär hinsichtlich einer Vertretung im Verwaltungsrat weiterhin offen gegenüberstehe. DocMorris hatte am 16. April ein starkes Umsatzwachstum von 10.7 Prozent im ersten Quartal vermeldet, mit starkem Zuwachs im Geschäft verschreibungspflichtiger Arzneimittel und Digital Services. Gleichzeitig bestätigte DocMorris den Plan, den EBITDA-Breakeven im Lauf von 2026 zu erreichen. Dieses Ziel wurde anlässlich der Generalversammlung bekräftigt, gestützt auf die beschleunigt positive Geschäftsentwicklung, die bisher im zweiten Quartal verzeichnet wurde. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind ab dem 13. Mai, 12 Uhr, hier abrufbar. Kontakt für Analysten und Investoren

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DocMorris Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.



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