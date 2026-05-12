Betriebsdaten von beinahe 300 Flughäfen zeigen, dass strukturelle Treibstoffkosten die Gewinne in der Hauptsaison schmälern. Darüber hinaus haben europäische Flughäfen in Erwartung weiterer Versorgungsengpässe ihre Treibstoffvorräte um 62 aufgestockt.

Laut einem neuen Bericht über Betriebsdaten, der heute von der i6 Group, einem Weltmarktführer im Bereich integrierter Technologien für das Flugkraftstoffmanagement, veröffentlicht wurde, droht Fluggesellschaften, die europäische Langstreckenflüge anbieten, zwischen Mai und August 2026 ein Kraftstoffkostenaufschlag von möglicherweise mehr als 8 Milliarden US-Dollar.

Der Bericht "Middle East Conflict: Summer 2026 Outlook" wurde auf Basis von realen Treibstofftransaktionen erstellt, die von der Fusion6-Plattform von i6 an fast 300 Flughäfen weltweit erfasst wurden. Er gibt einen Überblick über die bisherigen Kosten, die durch den Konflikt entstanden sind, und zeigt anhand von Daten zur tatsächlichen Treibstoffversorgung und zur Betankung der Flugzeuge auf, wie sich dieser auf den Sommerreiseverkehr auswirken könnte.

Die wichtigsten Erkenntnisse

5,6 Milliarden US-Dollar 8,4 Milliarden US-Dollar: Prognostizierte branchenweite Treibstoffkosten für Umleitungen, Mai-August 2026

62,2 %: Erhöhung der Treibstoffvorräte an europäischen Flughäfen (April 2026 im Vergleich zu April 2025)

415.373 Tonnen: Allein durch Umleitungen im i6-Netzwerk zusätzlich verursachte CO2-Emissionen pro Monat, was umgerechnet fast 6.000 zusätzlichen Hin- und Rückflügen zwischen London und New York pro Monat entspricht

"Die Daten erfassen, welche Kosten den Fluggesellschaften entstehen, um den gesperrten Luftraum im Nahen Osten zu umfliegen, und wie sich die Betreiber darauf einstellen", so Alex Mattos, CEO und Mitbegründer der i6 Group. "Treibstoff ist der größte variable Kostenfaktor für die Luftfahrt, aber lange war er der am wenigsten sichtbare. Echtzeit-Treibstoffdaten sind heute eine kritische Infrastruktur für die Branche."

Der Sommer-Squeeze

Seit Beginn der Luftraumbeschränkungen im Nahen Osten am 28. Februar 2026 müssen Fluggesellschaften, die Strecken zwischen Europa und Asien sowie zwischen Europa und Ostafrika bedienen, längere Umwege um die Konfliktzone fliegen. Jeder Start eines Langstreckenfluges erfordert nun zusätzliche Treibstoffmengen für den Umweg, was zu strukturellen Mehrkosten bei jedem Flug führt.

Allein im i6-Netzwerk betragen die Kosten derzeit etwa 131 Millionen US-Dollar pro Monat. Auf die gesamte Luftfahrtbranche hochgerechnet könnte der Gesamtbetrag für die vier Sommermonate, in denen die Flugfrequenzen und Auslastungsraten im Juli und August ihren Höhepunkt erreichen, 8,4 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Europäische Treibstoffreserven um 62 gestiegen

Der Bericht dokumentiert außerdem eine drastische Veränderung in Bezug auf die Treibstoffvorräte an europäischen Flughäfen. Die durchschnittlichen Buchbestände an 61 Flughäfen sind im April 2026 im Vergleich zum April 2025 um 62,2 gestiegen. Das Angebot überstieg die Nachfrage dabei um 17 und lag damit deutlich über den 6 des Vorjahreszeitraums.

Diese Aufstockung zeigt, dass man sich gegen weitere Störungen der Lieferketten durch die Straße von Hormus absichern will. Die Betreiber liefern mehr Treibstoff, als die Fluggesellschaften verbrauchen, um sich auf eine potenziell erhebliche Versorgungsunterbrechung vorzubereiten, die bereits in wenigen Wochen bevorstehen könnte.

Eine CO2-Abgabe in Höhe von 415.000 Tonnen pro Monat

Die längeren Strecken, die Fluggesellschaften fliegen müssen, um den gesperrten Luftraum im Nahen Osten zu umgehen, führen nicht nur zu finanziellen Kosten, sondern belasten auch die Umwelt. Allein innerhalb des i6-Netzwerks fallen durch die Umleitung jeden Monat zusätzliche 415.373 Tonnen CO2 an, was nahezu 6.000 zusätzlichen Hin- und Rückflügen zwischen London und New York entspricht. Für die gesamte Branche belaufen sich die zusätzlichen Emissionen schätzungsweise auf 4,2 bis 6,2 Millionen Tonnen pro Monat.

Der vollständige i6-Bericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und umfasst eine Analyse auf Streckenebene, Aufschlüsselungen nach Karosserietyp sowie die vollständige Methodik des Berichts.

Häufig gestellte Fragen

Warum sind die europäischen Treibstoffvorräte so hoch, wenn die Versorgung angeblich knapp wird?

Die erhöhten Vorräte sind als Reaktion auf die Krise zu verstehen. Die Betreiber legen bewusst einen Puffer an, um sich gegen potenzielle weitere Störungen der von der Straße von Hormus abhängigen Lieferketten abzusichern.

Warum werden die Kosten im Sommer steigen?

Hier wirken drei Ursachen zusammen.

Die Mehrkosten pro Flug sind bereits für jeden Abflug eingepreist. Im Sommer erreichen die Flugauslastungen ihren Höhepunkt und die Fluggesellschaften bieten im Juli und August 5 bis 15 mehr Flüge an. Viele Lieferketten sind nach wie vor instabil, was das Risiko einer Treibstoffrationierung im Falle des Andauerns des Konflikts erhöht.

Woher hat i6 all diese Informationen?

Alle Zahlen stammen von der Fusion6-Plattform von i6, die die tatsächlichen Betankungsvorgänge von Flugzeugen an fast 300 Flughäfen weltweit erfasst. Für die branchenweiten Zahlen wurde ein konservativer Skalierungsfaktor von 10-15x angewendet, basierend auf dem ungefähren Anteil von i6 am internationalen Betankungsvolumen.

Hinweise für die Redaktion:

Über die i6 Group

Die im Jahr 2013 gegründete i6 Group transformiert das Flugzeugtreibstoffmanagement mit ihrer innovativen digitalen Technologie für Fluggesellschaften, Treibstoffdienstleister und Lieferanten weltweit. Die i6-Technologie unterstützt rund 300 Flughäfen weltweit und genießt das Vertrauen führender Luftfahrtunternehmen wie British Airways, JetBlue, KLM, Air Canada, Virgin Atlantic, Menzies Aviation, PrimeFlight, Shell Aviation, Q8 Aviation und World Fuel. Durch seinen ganzheitlichen Ansatz von der Raffinerie bis zur Flugzeugspitze versetzt i6 seine Kunden in die Lage, Kosten zu senken, Emissionen zu reduzieren und die betriebliche Komplexität erheblich zu verringern, um die Luftfahrtindustrie in eine intelligentere und umweltfreundlichere Zukunft zu führen.

Besuchen Sie i6.io, um mehr zu erfahren.

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