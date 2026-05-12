BÖRSE HEUTE: Wall Street unter Druck nach US Inflation, höchster Print seit 2023

Die Börse heute steht massiv unter Druck. Ein überraschend hoher Inflationswert aus den USA hat weltweit für Nervosität an den Finanzmärkten gesorgt.

Vor allem Tech-Aktien geraten deutlich unter Verkaufsdruck, während gleichzeitig geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise die Unsicherheit weiter erhöhen.

Die Börse aktuell befindet sich damit in einer kritischen Phase: Anleger fürchten, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch halten könnte - mit weitreichenden Folgen für Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen.

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