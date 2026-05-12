AMP IT, ein Energie- und Mobilitätsunternehmen mit Hauptsitz in Genf, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Bereitstellung seiner privaten EV-Lade- und Energiemanagement-Plattform in der Schweiz und internationalen Märkten zu beschleunigen.

Das im Jahr 2021 gegründete Unternehmen AMP IT entwickelt, finanziert, installiert und betreibt intelligente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien und für Unternehmensflotten. Über sein "Charging-as-a-Service"-Modell kombiniert das Unternehmen die Infrastruktur mit seiner eigenen Software, dem AMP IT Hub, und bietet so eine voll integrierte Energielösung.

Nach der jüngsten Finanzierungsrunde, an der sich der Schweizer Technologiefonds maßgeblich beteiligte, beläuft sich die Gesamtfinanzierung von AMP IT seit der Gründung auf 7 Millionen Euro. Das Kapital wird für die operative Skalierung, die Weiterentwicklung der Softwareplattform sowie die Expansion in ausgewählte europäische Märkte genutzt.

"Nutzer suchen zunehmend nach Lösungen, die einfach, effizient und erschwinglich sind und genau das bieten wir", sagte Florian Mounayer, Mitgründer von AMP IT. "Dank dieser Finanzierung können wir unsere Vision vorantreiben, Gebäude in intelligente Energiezentren zu verwandeln."

Der AMP IT Hub ermöglicht Echtzeit-Überwachung, intelligentes Energiemanagement und KI-gestützte Ladeplanung in Kombination mit einer Abrechnung auf Abonnementbasis. Mittels intelligenter Algorithmen, die lokalen erneuerbaren Quellen Vorrang einräumen und die Nachfrage steuern, wird der Energieverbrauch dynamisch optimiert. Dies trägt nicht nur zur Kostensenkung für die Nutzer bei, sondern zur Sicherstellung eines zuverlässigen und optimierten Ladeerlebnisses.

Seit seiner Gründung verzeichnet das Unternehmen ein starkes Wachstum mit jährlichen Umsatzsteigerungen im zwei- bis dreistelligen Bereich und einer Entwicklungspipeline von mehr als 15.000 Ladestationen.

"Privates Laden von Elektrofahrzeugen wird zu einer zentralen Säule der Energiewende", sagte Maria Mozgovaya, Mitbegründerin von AMP IT. "Wir vereinen Infrastruktur, Software und Energiemanagement in einer nahtlosen Plattform."

"Angesichts der derzeitigen Volatilität der Kraftstoffpreise gehen wir davon aus, dass sich die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in unseren Märkten deutlich beschleunigen wird", fügte Ilya Tyuvildin, Mitgründer von AMP IT, hinzu. "Die Schweiz bleibt unser Kernmarkt, doch ist die internationale Expansion ein zentraler Pfeiler unserer Strategie."

Mit Blick auf die Zukunft plant AMP IT, seine Präsenz in der Schweiz auszubauen und zugleich wachstumsstarke europäische Märkte ins Visier zu nehmen, insbesondere in den nordischen Ländern und in Südeuropa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich als führender Akteur im Bereich privater Ladestationen zu behaupten.

Über den Schweizer Technologiefonds

Der Schweizer Technologiefonds verbürgt Darlehen an Schweizer Unternehmen, deren neuartige Produkte eine nachhaltige Verminderung von Treibhausgasemissionen ermöglichen. www.technologiefonds.ch

Weitere Informationen finden Sie unter www.amp-it.ch

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