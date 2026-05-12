Carl Zeiss Meditec verschärft seinen Sparkurs und reagiert damit auf ein schwieriges Marktumfeld. Der Medizintechnikkonzern kämpft mit schwacher Nachfrage, Währungseffekten und Problemen im wichtigen China-Geschäft. Anleger richteten ihren Blick zuletzt jedoch vor allem auf das milliardenschwere Umbauprogramm des Unternehmens.Gewinn bricht im ersten Halbjahr deutlich ein Im ersten Halbjahr 2025/26 sank der Umsatz von Carl Zeiss Meditec auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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