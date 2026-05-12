In der vergangenen Woche hat der Videospiele-Händler GameStop mit einem Übernahmeangebot für den Ebay für viel Aufsehen gesorgt. Doch der Online-Marktplatz, der selbst viel größer als der potenzielle Käufer ist, lehnt die Offerte nun ab. Beide Aktien reagieren mit leichten Verlusten - im schwächeren Marktumfeld allerdings nicht überproportional viel.Laut New York Times hat der Chairman von eBay, Paul Pressler, in einem Brief an GameStop das 55 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot abgelehnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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