Ebay hat das 56 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des Videospielhändlers Gamestop als "weder glaubwürdig noch attraktiv" zurückgewiesen. Tatsächlich ist unter Analyst:innen umstritten, wie Gamestop den Deal stemmen will. 125 US-Dollar pro Aktie ist Videospielhändler Gamestop laut seinem Anfang Mai 2026 veröffentlichten Angebot bereit, für die Auktionsplattform Ebay zu zahlen -Â je zur Hälfte in bar sowie in Form von eigenen Aktien. Als "entweder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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