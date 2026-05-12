Transaktion beschleunigt das Wachstum von FGI und erweitert das Produktangebot

FGI Worldwide LLC ("FGI" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Finanzierungen für Betriebskapital und Lösungen für Warenkreditversicherungen, hat heute seine Akquisition durch das Private Equity-Geschäft von Goldman Sachs Alternatives bekannt gegeben.

Im Verlauf seiner 25-jährigen Geschichte hat FGI sich einen guten Ruf als innovativer Anbieter von besicherten Krediten zur Stärkung des Betriebskapitals erworben. Zielgruppe sind Unternehmen, die eine flexible Finanzierung für ihre Expansion im In- und Ausland benötigen. Durch die Akquisition kann FGI das eigene Wachstum beschleunigt vorantreiben und seinen Kunden mehr Finanzierungs-, Risiko- und Insurtech-Lösungen anbieten.

Im Zusammenhang mit der Transaktion folgt Sami Altaher, Mitgründer und Präsident von FGI, auf David DiPiero als Chief Executive Officer. Dies markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens.

"Wir sind unserem Team, den Kunden und Partnern sowie Investoren dankbar, die diesen Meilenstein ermöglicht haben", sagte Altaher. "Ich bin unendlich stolz auf das, was wir bei FGI geschaffen haben, zusammen mit den Mitgründern David DiPiero und Joseph Albertelli. Ich fühle mich geehrt, zu diesem Zeitpunkt, wenn ein neues Kapitel für FGI beginnt, die Position des CEO zu übernehmen. Durch Investitionen in unsere Plattform und die Ausweitung unseres Produktportfolios werden wir in Zukunft unser Geschäft gezielt ausweiten. Im Fokus stehen weiterhin kleine und mittelgroße Unternehmen sowie die Geschäftsfinanzbranche. Goldman Sachs Alternatives teilt unsere langfristige Vision, FGI's Führungsposition zu stärken und unseren Kunden noch bessere Lösungen zu bieten."

"Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Sami und dem FGI-Team und verfolgen gemeinsam das Ziel, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen", sagte Anthony Arnold, Partner von Private Equity bei Goldman Sachs. "FGI hat ein vielfältiges Angebot, gestützt auf marktführendes Underwriting-Fachwissen und eine technologiebasierte Plattform. Als wichtigster institutioneller Investor des Unternehmens freuen wir uns darauf, FGI mit allen Ressourcen, die Goldman Sachs zur Verfügung stehen, dabei zu unterstützen, die sich bietenden Chancen wahrzunehmen."

"Wir sind beeindruckt von den Fähigkeiten und dem operativen Niveau, das FG erreicht hat", fügte Michael Coleman, Managing Director von Private Equity at Goldman Sachs hinzu. "FGI's außergewöhnliche Erfolge im Hinblick auf Innovation, Wachstum und Kreditperformance weisen auf eine Fortsetzung dieses Erfolgskurses hin. Wir glauben, dass Goldman Sachs ein wertvoller Partner für FGI sein wird, um die Plattform zu skalieren und die Branche voranzubringen."

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt. Keefe, Bruyette Woods, Ein Stifel Unternehmen war für FGI als Finanzberater tätig und Blank Rome LLP als Rechtsberater. Houlihan Lokey war für Goldman Sachs Alternatives als Finanzberater tätig und Sidley Austin LLP als Rechtsberater.

Über FGI

FGI ist ein führender Akteur in der globalen geschäftlichen Finanzbranche, der kleine und mittelgroße Unternehmen mit den Tools ausstattet, die sie für das Wachstum ihrer Firmen benötigen. Über die drei Sparten FGI Finance, FGI Risk und FGI Tech versorgt FGI seine Kunden mit flexiblen, maßgeschneiderten, abgesicherten Lösungen für Kredite und Kreditversicherungen, die sie für das Wachstum im In- und Ausland benötigen. TRUST, FGI Tech's Flaggschiffsoftware, ist eine leistungsstarke, webbasierte Plattform für die Verwaltung von Kreditversicherungen, die das Management von Kreditversicherungspolicen in Echtzeit ermöglicht. Der Hauptsitz von FGI befindet sich in New York City, weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in den USA, Kanada und dem UK. FGI bietet seinen Kunden weltweit einzigartige, individuelle Lösungen. Mehr Informationen finden Sie unter:fgiww.com.

Über Private Equity at Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) ist einer der führenden Investoren bei Alternativen mit mehr als $625 Milliarden an Assets und mehr als 30 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen investiert in das gesamte Spektrum der Alternativen wie Private Equity, Growth Equity, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden greifen über direkte Strategien, passende Partnerschaften und Programme mit offener Architektur auf diese Lösungen zu.

Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und zielt auf eine langfristige Investmentperformance. Dafür setzt es auf sein globales Netzwerk und seine fundierte Branchenkenntnis.

Die alternative Investmentplattform ist Teil von Goldman Sachs Asset Management, das in staatlichen und privaten Märkten Investment- und Beratungsdienste für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Personen anbietet. Goldman Sachs hatte am 31. Dezember 2025 global ungefähr $3,6 Billionen an Assets unter Verwaltung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat Private Equity at Goldman Sachs Alternatives mehr als $75 Milliarden investiert. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Beziehungsnetzwerk, einzigartige Kenntnisse von Märkten, Branchen und Regionen. Mit den Ressourcen von Goldman Sachs werden Unternehmen gefördert und es entstehen Wertsteigerungen im Portfolio.

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Victoria Zarella

Victoria.Zarella@gs.com