Ihre Partnerschaft im im Bereich Nachhaltigkeit bringt die technischen Fähigkeiten von LTTS mit der Testplattform NI von Emerson zusammen, um die System-Integration und die Produktentwicklung branchenübergreifend zu beschleunigen und zu entwickeln

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digitalisierung und Ingenieurwesen, gab heute eine strategische globale Partnerschaft mit Emerson (NYSE: EMR) bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierung und Anbieter fortschrittlicher Test- und Messlösungen.

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L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson's Test Measurement business, including the NI leadership team.

Im Rahmen dieses Engagements wird LTTS als globaler Systemintegrator und Partner für die Technologieentwicklung fungieren und die Konzeption, Implementierung sowie die Lebenszyklusunterstützung fortschrittlicher Systemengineering-Plattformen branchenübergreifend begleiten. Im Rahmen der Partnerschaft werden zudem gemeinsame Ansätze für Kundenprojekte eingeführt, wodurch sich LTTS als wichtiger Systemintegrationspartner für die NI-Testplattform positioniert. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Produktentwicklung und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Industrie, Transportwesen, Halbleiterindustrie sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, in denen Systemleistung, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Im Rahmen der Partnerschaft wird LTTS an seinem Campus in Mysuru in Indien ein eigenes Kompetenzzentrum (Centre of Excellence, CoE) einrichten. Das Kompetenzzentrum wird auf der Test- und Messplattform von NI basieren und als globale Drehscheibe für die gemeinsame Lösungsentwicklung, Industrialisierung und angewandte Innovation dienen, wobei NI-Software und -Hardware genutzt werden, um die Produktentwicklung und das Engineering sowie die Arbeitsabläufe in den Bereichen Testautomatisierung und Validierung zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Schwerpunkten zählen zudem gemeinsame Markteinführungsinitiativen, die Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, die Lizenzbereitstellung sowie erweiterte Kundensupportmodelle.

Ritu Favre, Präsidentin des Geschäftsbereichs Test and Measurement bei Emerson, sagte:"Technische Umgebungen werden zunehmend softwaregesteuert, datenzentriert und vernetzt. Unsere offene, modulare NI-Plattform bietet die architektonische Grundlage, die Unternehmen benötigen, um die zunehmende Systemkomplexität zu bewältigen und gleichzeitig Validierungs- und Bereitstellungszyklen zu beschleunigen. Durch unsere Zusammenarbeit mit LTTS als globalem Systemintegrator erweitern wir diese Plattform um branchenspezifische Implementierungen, die unseren Kunden helfen, den Übergang von der Unsicherheit in der Entwicklung zur Sicherheit im Betrieb zu meistern. Dabei nutzen wir die bewährte Technologieführerschaft der automatisierten Test- und Messlösungen von NI.

Alind Saxena, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Strategische Initiativen und Wachstumsmärkte sagte: "Unsere Kunden aus den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie benötigen technische Systeme, die intelligent, anpassungsfähig und zukunftsfähig sind. Unsere Partnerschaft mit Emerson stärkt die Fähigkeit von LTTS, solche Systeme in großem Maßstab zu konzipieren und zu realisieren. Durch die Kombination der technologischen Führungsrolle von NI mit der fundierten technischen Expertise von LTTS schaffen wir eine solide Grundlage für die langfristige Wertschöpfung in industriellen Ökosystemen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech voran. Zu unseren Kunden zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 Top ER&D-Unternehmen. Sie kommen aus den Branchen Industrie, Medizingeräte, Transport, Telekom Hi-Tech sowie Prozessindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Indien. Am 31. März 2026 beschäftigten wir mehr als 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 98 Innovationslabs. Mehr Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter: www.LTTS.com.

Über Emerson

Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die anspruchsvollsten technischen Herausforderungen. Das Unternehmen Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es seinen Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.

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