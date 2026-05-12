Die Ausgabe der höchsten Unternehmensanleihe der Region führte zu einer Nachfrage von fast USD 14 Milliarden. Ungefähr 300 institutionelle Investoren aus der ganzen Welt zeigten Interesse. Das ist für den südosteuropäischen Kapitalmarkt ein Meilenstein.

Telekom Srbija hat erfolgreich die zweite internationale Ausgabe einer Unternehmensanleihe abgeschlossen und verschaffte sich in mehreren Tranchen über vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen ungefähr €1,95 Milliarden in US-Dollar und Euro.

Die Transaktion stieß bei Investoren auf außergewöhnliches Interesse. Die Nachfrage von fast 300 führenden internationalen institutionellen Investoren belief sich auf USD 13,87 Milliarden. So wurde die Transaktion zu der größten Ausgabe von Unternehmensanleihen, die jemals in der Region Südost-/Zentral- und Osteuropa getätigt wurde. Auch ist es global eine der am höchsten überzeichneten Unternehmenstransaktionen in Schwellenländern in den Jahren 2025 und 2026.

Viele der weltweit bedeutendsten Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, staatlich verbundenen Investoren und globalen Asset-Managern zeigten Interesse, wobei zahlreiche führende internationale Institutionen über das Angebot von Telekom Srbija das erste Mal in dieser Region investierten.

Geführt wurde die Transaktion von einem Konsortium bekannter Finanzinstitutionen wie BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International und UniCredit.

"Telekom Srbija's Transaktion ist ein Meilenstein, nicht nur für das Unternehmen, sondern für den gesamten Kapitalmarkt dieser Region", sagte Vladimir Lucic, Chief Executive Officer von Telekom Srbija.

"Eine Nachfrage von USD 13,87 Milliarden von fast 300 globalen institutionellen Investoren darunter einige der bekanntesten Pensions- und Versicherungsfonds weltweit bedeutet eine Bestätigung unserer langfristigen Strategie, operativen Performance und Finanzdisziplin. Telekom Srbija wird zunehmend nicht nur als regionaler Akteur, sondern als vertrauenswürdiger internationaler Emittent wahrgenommen, der starke Wachstumsperspektiven aufweist und sich auf dem Weg zu einem Investment-Grade Kreditrating befindet."

Die Preise für alle Tranchen stiegen deutlich im Vergleich zu der ersten Eurobondausgabe von Telekom Srbija, bedingt durch das Kreditprofil, die stabile Finanzperformance und die Qualität der interessierten Investoren.

Die Emission folgt einer hocherfolgreichen Phase von Telekom Srbija. Im Jahr 2025 generierte der Konzern einen Umsatz von €2,3 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von €1,3 Milliarden. So konnte das Unternehmen seine Position als führender Telekommunikationsanbieter und Betreiber von digitaler Infrastruktur in Südosteuropa ausbauen.

Dank der Transaktion kann Telekom Srbija bestehende Verbindlichkeiten mit günstigeren Bedingungen refinanzieren, die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten in mehreren Währungen verbessern und die gesamte Kapitalstruktur ohne eine Erhöhung der Verbindlichkeiten optimieren.

Dank des regen Interesses der Investoren hat Telekom Srbija nun eine bessere Position im Markt für Emittenten aus Schwellenländern. Im Fall der Ausgabe von weiteren Unternehmensanleihen verfügt der Konzern nun über eine breite Basis von internationalen Investoren.

Die erfolgreiche Transaktion hebt auch das Ansehen der Kapitalmärkte in Serbien und in der Region Südosteuropa bei internationalen Investoren und stärkt das Image als wachstumsstarker Markt für Investitionen.

Das Kreditprofil von Telekom Srbija wird gestützt durch Ratings von Moody's, Fitch Ratings und S&P Global Ratings. Das Unternehmen hatte die Durchführung der Transaktion unmittelbar nach dem Upgrade durch Fitch geplant, was das Vertrauen der Investoren in einem von Unsicherheit geprägten globalen Kapitalmarkt gestärkt hatte. Zum Erfolg beigetragen hatte auch die vor Kurzem zugesagte Finanzierung durch die Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), mit der Telekom Srbija seine 5G-Netzwerk-Strategie umsetzen möchte.

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