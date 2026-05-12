Die Lenovo AI Library ermöglicht die schnelle Bereitstellung vorgefertigter, branchenspezifischer KI-Agenten und Anwendungsfälle, die auf Unternehmensabläufe abgestimmt sind

Wird als Teil von Lenovo Hybrid AI Advantage bereitgestellt und ermöglicht eine sichere, kontrollierte KI-Bereitstellung in hybriden Umgebungen

Unabhängig validierte Ergebnisse zeigen Produktivitätssteigerungen von 30 und eine Zeitersparnis von bis zu 120 Stunden pro Mitarbeiter und Jahr

Lenovo ermöglicht es Unternehmen, produktionsreife, agentenbasierte KI-Lösungen in nur einer Woche1 bereitzustellen. Dadurch entfallen die langen Entwicklungszyklen, die den Einsatz von KI in der Produktion üblicherweise verzögern, während Sicherheit, Governance und Kontrolle auf Unternehmensniveau gewährleistet bleiben.

Dies ist keine theoretische Annahme: Eine unabhängige Analyse von Signal65 bestätigt diese Ergebnisse in realen Einsatzszenarien. Der Knowledge Super Agent von Lenovo reduzierte den Zeitaufwand für wissensbezogene Aufgaben um 30 und sparte so jährlich bis zu 120 Stunden pro Mitarbeiter ein. In zahlreichen Implementierungen gelangten Unternehmen bis zu 24-mal schneller in die Produktionsphase als bei maßgeschneiderten Lösungen, was verdeutlicht, wie sich eine schnellere und sichere Bereitstellung unmittelbar in schnellere Geschäftsergebnisse niederschlägt. Diese Ergebnisse spiegeln eine schnellere Implementierung und eine effizientere Nutzung von KI wider, wobei jede Interaktion einen messbaren geschäftlichen Mehrwert liefert.

Dieser Ansatz, der über die Lenovo AI Library als Teil von Lenovo Hybrid AI Advantage bereitgestellt wird, ermöglicht es Unternehmen, mithilfe vorgefertigter, produktionsreifer KI-Agenten, die auf Hunderten von realen Implementierungen basieren, direkt vom Pilotprojekt zur operativen Umsetzung überzugehen.

"KI schafft Mehrwert in der Produktion, nicht in Pilotprojekten", sagte Linda Yao, Vice President für Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen bei Lenovo. "Die Herausforderung für die meisten Unternehmen besteht nicht im Zugang zu KI. Es sind vielmehr der Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität, die mit der Einführung in die Produktion verbunden sind. Indem sie auf bewährten, produktionsreifen KI-Agenten aufbauen, anstatt diese von Grund auf neu zu entwickeln, können Unternehmen die Bereitstellung beschleunigen, die Komplexität reduzieren und den geschäftlichen Nutzen jeder KI-Interaktion maximieren, während sie gleichzeitig die Kontrolle über hybride Umgebungen behalten."

Unternehmen setzen diesen Ansatz bereits branchenübergreifend ein, um messbare Ergebnisse zu erzielen, und zeigen damit, wie KI den Sprung von vereinzelten Pilotprojekten zu wiederholbaren, produktionsreifen Lösungen schafft. Die Yili Group verbessert die Transparenz in der Lieferkette und beschleunigt die Gewinnung von Kundenerkenntnissen, wodurch eine schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen ermöglicht wird. Bikal setzt im Gesundheitswesen agentische KI ein, um die Zeit für die Fallbeurteilung um bis zu 98 zu verkürzen.

Es handelt sich hierbei nicht um einmalige Implementierungen. Jeder Anwendungsfall baut auf bewährten KI-Anwendungsfällen aus der Lenovo AI Library auf, sodass Unternehmen die erzielten Ergebnisse auf ähnliche Arbeitsabläufe übertragen, die Bereitstellung auf verschiedene Geschäftsbereiche ausweiten und die Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern können. Dieser Wandel weg von maßgeschneiderten Lösungen hin zu standardisierter Bereitstellung verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen den Nutzen von KI realisieren.

Die Lenovo AI Library umfasst einsatzbereite KI-Agenten und Anwendungsfälle für zentrale Unternehmensabläufe in den Bereichen Fertigung, Einzelhandel und Gesundheitswesen, darunter vorausschauende Wartung, Qualitätsprüfung, Kundenbindung und Betriebsoptimierung. Jeder basiert auf bewährten Implementierungen, was eine wiederholbare Bereitstellung in ähnlichen Umgebungen ermöglicht, anstatt nur für einmalige Projekte.

Was diesen Ansatz auszeichnet, ist die Art und Weise, wie der Mehrwert über die anfängliche Einführung hinaus erhalten bleibt. Lenovo unterstützt den gesamten Lebenszyklus von KI in Unternehmen von der Beratung und Implementierung bis hin zur Einführung und den Managed Services und stellt so sicher, dass KI relevant, kontrolliert und in großem Maßstab optimiert bleibt. Im Rahmen von Lenovo Hybrid AI Advantage ermöglichen Plattformen wie die Lenovo xIQ Agent Platform Unternehmen, ihre Leistung kontinuierlich zu verbessern, Kosten zu kontrollieren und die Rendite ihrer KI-Investitionen im Laufe der Zeit zu maximieren.

Lenovo Hybrid AI Advantage bildet die Grundlage für die Bereitstellung und Skalierung von KI in privaten und öffentlichen Umgebungen und ermöglicht es Unternehmen, KI dort einzusetzen, wo sie die beste Leistung, Kosteneffizienz und Datenkontrolle bietet. In diesem Rahmen beschleunigt die Lenovo AI Library die Zeit bis zum Erreichen von Ergebnissen, verbessert die Effizienz von KI-Prozessen und steigert den geschäftlichen Nutzen, der aus jeder Bereitstellung erzielt wird.

Da Unternehmen bestrebt sind, ihre Investitionen in KI in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln, bietet die Lenovo AI Library einen praktischen Weg in die Zukunft: einen Weg, der mit bewährten, branchenspezifischen Anwendungsfällen beginnt, messbare Ergebnisse liefert und sich an die Anforderungen des Unternehmens anpassen lässt.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com/us/en/ai/hybrid-ai-advantage/

1 https://signal65.com/wp-content/uploads/2026/03/Signal65-Insights_Lenovo-xIQ-Enhances-Retail-in-the-AI-Era-with-the-Lenovo-Super-Agent-for-Retail-1.pdf

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

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