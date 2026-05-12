SHIB Prognose: Reicht die Burn-Rate für den Ausbruch über $0,000008?

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Shiba Inu legte in den letzten 24 Stunden 3,1 Prozent zu und erreichte am 11. Mai einen Kurs von 0,00000656 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 3,86 Milliarden Dollar. Die SEC stufte SHIB offiziell als digitalen Rohstoff ein und öffnete damit den Weg für Spot-ETF-Produkte und institutionelle Verwahrung. Gleichzeitig stieg die Burn-Rate innerhalb von 48 Stunden um 812 Prozent und verknappt das zirkulierende Angebot weiter. T. Rowe Price nahm SHIB im März in seinen Krypto-ETF auf, was die institutionelle Glaubwürdigkeit des Tokens erhöht. Die SHIB Prognose erhält damit gleich drei Katalysatoren, die den gesamten Meme-Sektor neu positionieren.

Changelly prognostiziert für 2026 eine Spanne von 0,00000591 bis 0,00000837 Dollar, während CoinPedias optimistisches Szenario 0,000027 Dollar erreicht. Von 0,00000656 Dollar wäre das ein Vielfaches von etwa 4x, verteilt über viele Monate geduldigen Wartens. Doch die größten Renditen in der Geschichte der Meme-Coins kamen nie von Einstiegen bei Milliarden-Marktkapitalisierungen. Dieser Artikel zeigt, wo die SHIB Prognose wirklich steht und welches Projekt das Muster der frühen Einstiege wiederholt.

SHIB Prognose verbessert sich nach SEC-Einstufung und Burn-Rate-Explosion

Shiba Inu handelt am 11. Mai bei 0,00000656 Dollar und steht 92,5 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,00008616 Dollar aus dem September 2021. Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,86 Milliarden Dollar mit einem zirkulierenden Angebot von 589 Billionen Token. Laut CoinGecko verzeichnete SHIB im letzten Monat 16 von 30 grünen Tagen bei einer Volatilität von 2,29 Prozent. Der April brachte mit einem Plus von 4,74 Prozent die stärkste Monatsrendite des gesamten Jahres und beendete eine Serie negativer Monate. Die Burn-Rate explodierte innerhalb von 48 Stunden um 812 Prozent, was das zirkulierende Angebot weiter reduziert und die SHIB Prognose langfristig verbessern soll.

Die SEC klassifizierte den Token offiziell als digitalen Rohstoff und entfernte damit die Unsicherheit, die institutionelle Fonds bisher vom Einstieg abhielt. T. Rowe Price nahm SHIB im März in seinen Krypto-ETF auf, ein Signal für wachsende Akzeptanz bei traditionellen Vermögensverwaltern. Laut Changelly liegt die Preisspanne für Mai 2026 zwischen 0,00000587 und 0,00000637 Dollar. Für Dezember 2026 werden 0,00000739 bis 0,00000837 Dollar erwartet, und CoinPedias optimistisches Szenario reicht bis 0,000027 Dollar. Von 0,00000656 Dollar wäre das etwa 4,1x, allerdings über Monate verteilt, was die SHIB Prognose für geduldige Anleger interessant, aber nicht explosiv macht.

Shibarium, die Layer-2-Blockchain von Shiba Inu, durchläuft eine Backend-Migration mit vollständiger Neuindexierung für bessere Kapazität und Geschwindigkeit. Die täglichen Transaktionen fielen dabei kurzfristig um 58,8 Prozent, was die laufende Umstellung begleitet. Der 200-Tage-SMA liegt bei 0,00000735 Dollar über dem aktuellen Kurs, was auf langfristige Schwäche hindeutet. Bisher wurden 410,7 Billionen Token von den ursprünglichen einer Billiarde verbrannt, ein bedeutender Fortschritt bei der Angebotsverknappung. Für Anleger, die bei SHIB auf 4x über Monate setzen, stellt die SHIB Prognose eine entscheidende Frage: Gibt es Einstiege, die bei einem einzigen Event ein Vielfaches davon ermöglichen?

Pepeto: Die Börse, die SHIB-Inhaber als ihren stärksten Zug betrachten

Der Meme-Coin-Markt verlor drei Viertel seines Wertes, weil die meisten Meme-Token keine echten Produkte hinter sich tragen, keine Börse, keine Bridge, keinen Scanner, nur Spekulation und Hoffnung. Genau deshalb hebt sich die Börse des Pepe-Mitgründers in dieser Erholungsphase vom Rest des Sektors ab. Kapital fließt von SHIB-Haltern in diesen Presale, weil die SHIB Prognose zwar positiv ist, aber sie den Unterschied zwischen reinen Meme-Coins und einem Projekt mit funktionierenden Werkzeugen erkennen.

Pepeto schützt Wallets vor Token-Betrügereien, versteckten Fallen und konzentrierten Halter-Strukturen, die gerade durch den gesamten Sektor laufen. PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Kosten ab und hält den vollen Kontostand intakt, sodass keine versteckten Gebühren die Position verkleinern. Der Risikoprüfer markiert gefährliche Verträge, bevor Geld eintritt, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Werte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dass Gasgebühren den Transfer auffressen.

Bei einem Preis von 0,0000001870 Dollar und 9,94 Millionen Dollar eingezahltem Kapital befindet sich der Presale auf Kurs für das Binance-Listing, während der Fear-and-Greed-Index noch bei 26 steht und der breite Markt Angst signalisiert. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag geprüft und verifiziert, bevor die erste Wallet verbunden wurde, was bedeutet, dass der gesamte Code eine vollständige unabhängige Sicherheitsüberprüfung durchlaufen hat. Ein Entwickler, der Binance-Token-Launches von innen heraus betreut hat, baute den Listing-Pfad für dieses Projekt.

SHIB-Käufer, die früh einstiegen, verwandelten winzige Positionen in lebensverändernde Vermögen, und keiner von ihnen hielt den Einstieg im Nachhinein für groß genug. Dasselbe Muster bildet sich gerade um Pepeto herum, und die Wallets, die sich vor dem Binance-Listing positionieren, schreiben die Erfolgsgeschichte, die jeder Zuschauer von außen in den Monaten nach dem Listing in seinem Kopf abspielen wird.

Fazit

Die SHIB Prognose bestätigt, dass Meme-Coin-Wale hart akkumulieren, während der Markt noch Angst signalisiert, doch der Weg von 0,00000656 Dollar zu 0,000027 Dollar ergibt 4x über Monate des Wartens. Frühe SHIB-Halter, die einstiegen, bevor irgendjemand den Namen kannte, wurden zu den Erfolgsgeschichten, die verändert haben, wie Menschen über Meme-Coins denken. Pepeto ist dieser Moment, der sich gerade wiederholt, mit einer funktionierenden Börse, dem Pepe-Mitgründer dahinter und einem Binance-Listing, das sich nähert.

Das Presale-Angebot wird mit jeder Runde kleiner, und das Listing folgt seinem eigenen Zeitplan. Die Wallets, die sich vor der letzten Runde positionieren, schreiben die Renditen, über die dieser Zyklus spricht. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

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FAQs

Was sagt die SHIB Prognose nach der SEC-Einstufung und der Burn-Rate-Explosion?

SHIB handelt bei 0,00000656 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 3,86 Milliarden Dollar. Die SEC stufte SHIB als digitalen Rohstoff ein, und die Burn-Rate stieg in 48 Stunden um 812 Prozent. Changelly prognostiziert 0,00000591 bis 0,00000837 Dollar für 2026, während CoinPedias optimistisches Szenario 0,000027 Dollar erreicht.

Was ist Pepeto und warum beobachten SHIB-Halter den Presale genau?

Pepeto ist die Börse, die vom Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens aufgebaut wurde, mit einem Binance-Spezialisten, der das Listing gestaltet, und einer vollständigen SolidProof-Prüfung jedes Vertrags. SHIB-Halter erkennen dasselbe frühe Einstiegsmuster, das kleine Positionen vor den Börsenstarts in bedeutende Vermögen verwandelte. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.