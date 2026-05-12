White Circle ist die fehlende KI-Ebene: Eine zentrale Plattform, über die Unternehmen alle Aktivitäten ihrer KI-Modelle in Echtzeit überwachen, absichern und steuern können

Führungskräfte von OpenAI, Anthropic, DeepMind, Hugging Face, Mistral und weiteren Unternehmen unterstützten White Circle, nachdem dessen Gründer mit einer einzigen Eingabeaufforderung Modelle gejailbreakt und damit für Aufsehen gesorgt hatte

Mit über 1 Milliarde API-Anfragen, Tendenz steigend, vertrauen schon heute globale Unternehmen wie Lovable, zwei der weltweit größten Digitalbanken und viele mehr auf die Plattform, um die Nachvollziehbarkeit ihrer KI zu gewährleisten

White Circle die Plattform, auf die globale Marken bei der Kontrolle ihrer KI-Modelle setzen hat 11 Millionen US-Dollar bei einigen der größten Namen der Branche eingeworben, darunter Romain Huet (OpenAI); Dirk Kingma (ehemals OpenAI, jetzt Anthropic); Guillaume Lample (Mistral); Thomas Wolf (Hugging Face); Olivier Pomel (Datadog); François Chollet (Keras); Mehdi Ghissassi (ehemals DeepMind); Paige Bailey (DeepMind) und David Cramer (Sentry). Die Startkapitalfinanzierung wird zur weiteren Beschleunigung der Produktentwicklung, zur Erweiterung des Teams in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa sowie zum Ausbau des globalen Kundenstamms von White Circle verwendet.

In einer Zeit, in der Unternehmen vom KI-Boom profitieren wollen, in der jeder dank Vibe Coding im Handumdrehen KI-Produkte auf den Markt bringen kann und in der immer häufiger Berichte über KI-Modelle auftauchen, die die Sicherheitsvorkehrungen umgehen, ist White Circle die einzige umfassende Plattform für Unternehmen, die KI in Echtzeit testet, schützt, überwacht und verbessert.

White Circle wurde von dem Ingenieur Denis Shilov gegründet, der 2024 viral ging, als er die Sicherheitsfilter aller großen KI-Modelle mit einer einzigen Eingabe umging. Shilovs universeller Jailbreak erlaubte es ihm, Anleitungen zur Herstellung von Drogen und Waffen freizuschalten, auf gefährliche oder illegale Informationen zuzugreifen und alles zu extrahieren, für dessen Ablehnung Modelle wie ChatGPT, Claude und andere explizit entwickelt worden waren.

Nachdem der Post 1,4 Millionen Views erreicht hatte, wurden Anthropic, OpenAI und Hugging Face auf ihn aufmerksam. Shilov wurde daraufhin eingeladen, am Bug Bounty Program von Anthropic teilzunehmen und später die Plattform White Circle aufzubauen, um der wachsenden Nachfrage von KI-Anbietern gerecht zu werden.

Eine einzige Quelle der Wahrheit und des Vertrauens

Die proprietären Modelle von White Circle überwachen die KI-Inputs und -Outputs in Echtzeit. Auf Basis der individuellen Richtlinien jedes Unternehmens erkennen sie bedenkliche Inhalte, spüren Halluzinationen auf, verhindern Prompt-Injection-Angriffe, kennzeichnen Modellabweichungen und identifizieren missbräuchliche oder böswillige Nutzer. Die Daten aus diesen Scans helfen den Teams zu verstehen, wie ihre Modelle in verschiedenen Anwendungsfällen performen, was die Auswahl der richtigen Modelle vereinfacht und ihre kontinuierliche Verbesserung unterstützt. Dabei läuft alles über eine einzige API.

In der Praxis kann White Circle ein Fintech-Modell erkennen, das sensible Kundendaten preisgibt, einen KI-Agenten an der Ausführung böswilliger Anweisungen wie dem Löschen von Dateien oder der Störung von Systemen hindern, Nutzer kennzeichnen und sperren, die versuchen, das System zu missbrauchen, sowie zunehmende Frustration der Nutzer erkennen, wenn ein Modell beginnt, Fehler zu machen. Teams können individuelle Richtlinien definieren, um anhand ihrer Anforderungen genau zu steuern, was erlaubt ist. Dazu werden auch automatisierte Maßnahmen wie Ratenbegrenzung oder der Ausschluss von Missbrauchern eingesetzt. Mit der Zeit verbessern sich die Modelle zudem, indem sie aus gelabeltem Nutzer-Feedback lernen, sodass sie präziser werden und sich besser an jeden Anwendungsfall anpassen. Die Unterstützung von 150 Sprachen stellt eine zuverlässige Funktion bei globalen Produkten sicher.

Die Plattform selbst wird von Head of Design Elena Iumagulova geleitet. White Circle ist außerdem nach SOC 2 Typ I und Typ II zertifiziert und HIPAA-konform.

"KI entwickelt sich schneller weiter, als wir sie lenken können", so Denis Shilov, Gründer und CEO von White Circle. "Wir vertrauen ihr bereits bei Entscheidungen, die Millionen von Menschen betreffen von der Einstellung von Mitarbeitern über das Gesundheitswesen bis hin zu Finanzen und Sicherheit. Mit dem Aufkommen des sogenannten Vibe Coding kann nun jeder ein KI-Produkt auf den Markt bringen, ohne zu wissen, was dieses Modell tatsächlich tut, nachdem es live geschaltet wurde. Es gab bisher keine Plattform, die speziell für die Überwachung des Verhaltens von KI entwickelt wurde, damit Fehler erkannt und das Verhalten der KI entsprechend gesteuert werden können. Mit White Circle bieten wir Unternehmen endlich alles an, was sie für die Kontrolle ihrer KI und die Optimierung ihrer Modelle an einem einzigen Ort benötigen, ohne dass sie dabei Abstriche in Sachen Sicherheit, Compliance oder Risikomanagement machen müssen."

Elena Iumagulova, Head of Design bei White Circle, sagte: "Unser Zeil war es, dass jedes Team, ob technisch oder nicht, an einem zentralen Ort genau nachvollziehen kann, was seine KI gerade tut ganz gleich, ob die Teammitglieder zum ersten Mal Einblick in ihre Modelle erhalten oder KI in großem Maßstab einsetzen und Probleme schnell erkennen müssen. Alles, angefangen bei der Kennzeichnung in Echtzeit bis hin zu Analysen und Optimierungen, wird an einem zentralen Ort bereitgestellt und über eine einzige API miteinander verbunden."

KI rechenschaftspflichtig machen

Im Rahmen seiner Mission, die Lücken in der Rechenschaftspflicht im Bereich KI zu schließen, hat die Forschung von White Circle weiterhin einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie die Branche Modellrisiken versteht. Im Mai 2025 veröffentlichte das Unternehmen CircleGuardBench, einen Benchmark, der testet, wie gut KI-Moderationsmodelle tatsächlich unter realen Bedingungen funktionieren. Dieser Benchmark bietet jedem die Möglichkeit, nach Modellen zu suchen und deren Performance zu überprüfen.

Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen seine KillBench-Studie, in der es mehr als eine Million Experimente mit 15 KI-Modellen durchführte, einschließlich Modellen von OpenAI, Google, Anthropic und xAI, um versteckte Vorurteile aufzudecken. Als sie dazu gezwungen wurden, Entscheidungen über Menschenleben zu treffen, zeigten alle Modelle Präferenzen, die von Nationalität, Religion, Körperbau und sogar der Marke des Mobiltelefons abhingen. Außerdem ergab die Studie, dass strukturierter Output, die Standardintegrationsmethode für Produktions-KI, immer wieder zu einem Einbruch der Ablehnungsraten und einer Verstärkung der Vorurteile führte.

"Denis und das Team von White Circle verbinden auf einzigartige Weise umfassende technische Kompetenz mit einem ausgeprägten Geschäftssinn", so Ophelia Cai, Partner bei Tiny VC. "Allein die KillBench-Studie zeigt, was möglich ist, wenn KI-Sicherheit empirisch statt ideologisch angegangen wird, und das Team baut die Infrastruktur auf, die die Branche so dringend benötigt."

ENDE

Über White Circle

White Circle ist eine Plattform zur KI-Kontrolle, die Unternehmen bei der Überwachung, dem Schutz und der Verbesserung von KI-Modellen in der Produktion unterstützt. Die Plattform prüft Inputs und Outputs anhand benutzerdefinierter Richtlinien, erkennt Halluzinationen und Prompt-Injection und stellt Echtzeitanalysen zum Modellverhalten bereit. White Circle ist SOC 2- und HIPAA-konform und unterstützt über 150 Sprachen. Besuchen Sie whitecircle.ai

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