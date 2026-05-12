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Dow Jones News
12.05.2026 23:09 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.038 Pkt - Dt. Euroshop etwas leichter

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.038 Pkt - Dt. Euroshop etwas leichter

DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft am Dienstag haben die Kurse einen kleinen Teil ihrer Verluste aus dem Xetra-Handel wettgemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs erholt hatten.

Deutsche Euroshop sanken am Abend um 0,3 Prozent. Der Einkaufszentreninvestor hatte nach einem insgesamt soliden Auftaktquartal die Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz war leicht gestiegen, der Gewinn aber aufgrund von Sondereffekten gesunken.

Nach Ankündigung einer Wandelanleihe fielen Evotec um 3 Prozent.

RTL zeigten sich unbeeindruckt von einigen Personalien und tendierten kaum verändert. Neuer Finanzvorstand des Medienkonzerns wird Alexander von Torklus. Er ist bislang Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei der Muttergesellschaft Bertelsmann und folgt auf Björn Bauer. Bauer geht ebenfalls als CFO zur Bertelsmann-Musiktochter BMG. Zudem hat bei RTL nun wie angekündigt Clément Schwebig den CEO-Posten von Thomas Rabe übernommen.

SFC Energy gewannen nachbörslich weitere 4,5 Prozent. Das Unternehmen hatte kurz vor Ende des Xetra-Handels einen Ausblick veröffentlicht, der über den Erwartungen lag und die Aktie in den letzten Handelsminuten noch kräftig nach oben trieb. SFC meldete den "größten Auftrag der Unternehmensgeschichte" und erhöhte die Prognose für 2026. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.038    23.955   +0,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)

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