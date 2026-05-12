DJ Nagel: Zinserhöhung der EZB wird immer wahrscheinlicher - Zeitung

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wegen des Iran-Kriegs möglicherweise die Zinsen anheben. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel im Interview mit dem Handelsblatt. "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert."

Nagel zufolge bewegt sich die Eurozone "in Richtung" des Negativszenarios der EZB von Mitte März. "Und man muss sehen, dass schon im Basisszenario zwei Zinserhöhungen zugrunde gelegt waren, denn das hatten die Märkte im März eingepreist."

Nagel verwies zudem auf gestiegene Inflationserwartungen. "Und selbst bei einem baldigen Kriegsende könnte die Inflationsrate deutlich länger erhöht bleiben, als wir noch vor Wochen dachten." Als Gründe nannte Nagel "zerstörte Raffineriekapazitäten, verminderte Lagerbestände, gestörte Lieferketten und vermutlich weiterhin erhöhte geopolitische Unsicherheit".

Nagel verteidigte seine Haltung gegen Einwände von Ökonomen, die auf die schwache Konjunktur hinweisen: "Niemand erhöht gern Zinsen, wenn das Wachstum stark belastet ist. Aber unser Auftrag lautet Preisstabilität. Und auf längere Sicht ist es für alle besser, wenn klar ist, dass wir unser Inflationsziel ernst nehmen und die Inflationsrate mittelfristig nahe 2 Prozent halten."

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May 12, 2026 16:50 ET (20:50 GMT)

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