Mainz (ots) -85 Prozent halten heimliches Filmen für "großes" oder "sehr großes Problem" / Neue "team.recherche"-Doku des SWR: "Heimlich gefilmt - online gedemütigt: Warum Du jetzt nirgends mehr sicher bist" ab Mittwoch, 13. Mai 2026, in der ARD MediathekMainz/Berlin. Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen hält es für ein gesellschaftliches Problem, dass Menschen in privaten oder intimen Situationen heimlich gefilmt und die Aufnahmen missbraucht oder veröffentlicht werden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des "team.recherche" des SWR.Digitale Gewalt: 85 Prozent sehen "großes" oder "sehr großes Problem"Demnach gaben 85 Prozent der Befragten an, sie hielten das Phänomen für ein großes oder gar sehr großes Problem in unserer Gesellschaft ("sehr großes Problem": 47 Prozent; "großes Problem": 38 Prozent). Unter den befragten Frauen waren es sogar 89 Prozent. Für die Umfrage hatte "infratest dimap" im Auftrag des "team.recherche" des SWR Ende März 1316 Wahlberechtigte per Telefon und online repräsentativ befragt (Auswertung siehe Anhang).Heimliche Aufnahmen am Badestrand und in der SaunaDie Umfrage ist Teil einer Recherche zu digitaler Gewalt und zu heimlichen Filmaufnahmen. Für eine Dokumentation hat das "team.recherche" des SWR mit Frauen gesprochen, die in unterschiedlichen privaten und intimen Situationen heimlich gefilmt wurden, zum Beispiel beim Feiern auf dem Oktoberfest, im Bikini am Strand oder nackt in der Sauna. In einigen Fällen wurden die Aufnahmen anschließend auf Social Media-Plattformen veröffentlicht. Die Betroffenen sahen sich einer Vielzahl demütigender Kommentare ausgesetzt.Experten kritisieren Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin HubigIn diesem Zusammenhang kritisieren Experten das digitale Gewaltschutzgesetz, das Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) Mitte April vorgelegt hat. Die Jura-Professorin Indra Spiecker von der Universität Köln nennt den Entwurf im Interview mit "team.recherche" "eine eher unglückliche Lösung".Mit dem Gesetz will Bundesministerin Hubig nach eigenen Angaben Gesetzeslücken schließen. So sollen zum Beispiel heimliche Filmaufnahmen in der Sauna strafbar werden. Auch heimliches Filmen bekleideter Frauen soll unter Strafe stehen, wenn es in "sexuell bestimmter Weise" erfolge. Doch dieser Begriff sei schwammig und sehr weit gefasst, so Spiecker. Ob beispielsweise heimliche Aufnahmen einer Frau im Bikini darunterfielen, darüber könne man streiten. "Ich glaube nicht, dass es den Betroffenen wirklich sehr viel weiterhilft", so Spieckers Prognose."Smart Glasses" im Fokus der RechercheEinen besonderen Fokus legt die SWR-Dokumentation auf Filmaufnahmen mit "Smart Glasses". Dabei handelt es sich um digitale Brillen, die Kameras und Mikrofone enthalten. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie herkömmliche Brillen. Die Recherche offenbart,dass sich in sozialen Netzwerken eine regelrechte Community an Nutzern etabliert hat. In Foren geben sie sich u. a. Tipps dazu, wie sich mit den Brillen unbemerkt Frauen in intimen Situationen filmen lassen - zum Beispiel beim Sex mit Prostituierten.Neues Investigativ-Format "team.recherche""team.recherche" ist das neue investigative Doku-Format der ARD für die Mediathek. Junge Reporter-Teams von BR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR liefern monatlich exklusive Recherchen mit starkem Storytelling. Im Fokus stehen die Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen - spannend und nah erzählt. Federführer der Formatredaktion sind BR und SWR. "team.recherche" ist eine Weiterentwicklung der Formate "Vollbild" (SWR) und "Dirty Little Secrets" (BR). Alle Folgen von "team.recherche" finden sich in der Investigativ-Rubrik der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/investigativ. "team.recherche" ist eine Gemeinschaftsmarke der ARD-Politikmagazine mit Social-Media-Kanälen auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube.Die ganze Recherche "Heimlich gefilmt - online gedemütigt: Warum Du jetzt nirgends mehr sicher bist" ist ab Mittwoch, 13. Mai 2026, in der ARD Mediathek zu sehen unterhttps://1.ard.de/teamrecherche_heimlich-gefilmt?pm (https://1.ard.de/teamrecherche_heimlich-gefilmt)Zitate gegen Quellenangabe frei.Pressefotos unter https://share.ard-zdf-box.de/s/ysoycWpCAa48oJN oder auf ARD-foto.de (https://share.ard-zdf-box.de/s/ysoycWpCAa48oJN%20oder%20auf%20ARD-foto.de)Infos auch hier: http://swr.li/team-recherche-heimlich-gefilmtRückfragen der Presse bitte an die SWR-Redaktion "team.recherche" unter 06131 929 33352.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6274158