Mit KI-Drohnen in den Infrastrukturboom Australiens

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Mit der nächsten Übernahme setzt ZenaTech seinen Expansionskurs fort. Das auf KI-gestützte Drohnenlösungen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Anwendungen und Quantencomputing spezialisierte Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme eines australischen Vermessungs- und Geodatendienstleisters unterzeichnet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brisbane sowie weiteren Niederlassungen in Gladstone und an der Sunshine Coast zählt zu den etablierten Anbietern in Queensland und bedient Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Bauprojekte und natürliche Rohstoffe. Die Transaktion steht noch unter regulatorischem Vorbehalt.

Für ZenaTech ist die Übernahme mehr als nur ein weiterer Zukauf. Es handelt sich um die inzwischen 22. Akquisition im DaaS-Bereich und gleichzeitig um den ersten größeren Schritt auf den australischen Markt. Mit den drei Standorten in Queensland schafft sich das Unternehmen eine operative Basis auf dem Kontinent und öffnet sich zugleich den Märkten des asiatisch-pazifischen Raums. Nach Abschluss der Transaktion soll auch der bestehende Kundenstamm in den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Bauvorhaben und Rohstoffindustrie erweitert werden.

Australien gilt für das Unternehmen als strategisch bedeutender Markt mit langfristigem Nachfragepotenzial. Vor allem Infrastrukturprojekte, öffentliche Bauvorhaben sowie ressourcennahe Industrien wie Bergbau und Energieversorgung sorgen dort für ein dynamisches Marktumfeld. Gleichzeitig eröffnet der Standort den Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum und erweitert damit die internationale Reichweite des Unternehmens. Die Übernahme unterstützt zudem die langfristige Strategie, eine skalierbare autonome KI-Plattform im DaaS-Segment aufzubauen und klassische Dienstleistungen durch moderne Drohnentechnologie zu digitalisieren.

Infrastruktur, Geodaten und Drohnen als Wachstumstreiber

Der Zielmarkt gilt als attraktiv. Australien investiert seit Jahren umfangreich in Infrastrukturprojekte, den Ausbau öffentlicher Einrichtungen sowie in rohstoffnahe Industrien. Gerade in diesen Bereichen gewinnen digitale Vermessungstechnologien und automatisierte Datenerfassung zunehmend an Bedeutung. Genau hier setzt ZenaTech mit seiner DaaS-Strategie an.

Das Übernahmeziel verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Vermessung und Geodatenerfassung. Das Unternehmen arbeitet für Regierungsbehörden sowie Kunden aus Infrastruktur, Bauwesen und Wirtschaft. Zum Leistungsspektrum zählen klassische Vermessungsarbeiten ebenso wie moderne Geodatenkartierungen und LiDAR-basierte Datenerfassungen. Diese Technologien ermöglichen eine hochpräzise Planung und Umsetzung komplexer Bau- und Tiefbauprojekte.

Für ZenaTech entsteht daraus ein direkter operativer Vorteil. Das Unternehmen übernimmt nicht nur bestehende Kundenbeziehungen und regionale Marktkenntnis, sondern auch eine bereits vorhandene technologische Grundlage. Der australische Dienstleister arbeitet bereits mit drohnenbasierten Prozessen und verfügt über umfassendes Know-how in der Verarbeitung geobasierter Daten.

Die Übernahme fügt sich damit nahtlos in die bestehende Drone-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ein. Vor allem die Kombination aus bestehendem Kundenstamm, datengestützten Arbeitsabläufen und Drohnenexpertise soll den schnellen Ausbau standardisierter Vermessungs- und Infrastrukturlösungen ermöglichen. Gleichzeitig sollen Skalierbarkeit und operative Effizienz verbessert werden.

Aufbau eines globalen DaaS-Netzwerks schreitet voran

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform richtet sich ZenaTech an Unternehmen und Behörden, die Drohnendienstleistungen flexibel und ohne hohe Anfangsinvestitionen nutzen möchten. Angeboten werden KI-basierte Lösungen für Vermessung, Inspektionen, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft. Das Modell basiert auf abonnement- oder nutzungsabhängigen Dienstleistungen. Dadurch entfallen Investitionen in eigene Drohnenflotten ebenso wie regulatorische Anforderungen oder die Suche nach qualifizierten Piloten.

Die Strategie des Unternehmens bleibt klar akquisitionsorientiert. ZenaTech übernimmt gezielt etablierte Dienstleistungsunternehmen, die bislang überwiegend mit manuellen oder technologisch weniger entwickelten Prozessen arbeiten. Diese Strukturen sollen anschließend mit KI-gestützten Drohnenlösungen modernisiert werden. Ziel ist der Aufbau eines global integrierten DaaS-Netzwerks mit wiederkehrenden technologiegestützten Dienstleistungen.

Mit dem australischen Zukauf wächst das internationale Netzwerk des Unternehmens inzwischen auf 25 DaaS-Standorte weltweit. Parallel dazu erweitert ZenaTech kontinuierlich sein Dienstleistungsangebot und stärkt seine Präsenz in infrastrukturlastigen Märkten, in denen digitale Vermessungs- und Automatisierungslösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-steigt-in-den-australischen-markt-ein-und-uebernimmt-im-drone-as-a-service-geschaeft-eine-firma-fuer-vermessungs-und-geodatendienste-mit-kunden-aus-dem-regierungs-und-infrastruktursektor/5136144/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083