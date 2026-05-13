Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 13.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kann Inspiration Mining die nächste 1.000 % Chance werden? Das Bohrprogramm startet in wenigen Tagen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41XT2 | ISIN: AU0000445603 | Ticker-Symbol: 4VZ
Tradegate
12.05.26 | 21:23
0,053 Euro
-0,38 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0510,05512.05.
0,0530,05412.05.
Small- & Micro Cap Investment
13.05.2026 06:22 Uhr
98 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Vergiss Gold, Silber, Ether: Kritischer Rohstoff Wolfram explodiert um 900% in 12 Monaten

Anzeige / Werbung

Der globale Rohstoffmarkt erlebt im Jahr 2026 eine historische Verschiebung, die traditionelle Anlageklassen wie Gold, Silber oder spekulative Werte wie Ether (ETH) in den Hintergrund drängt. Während Edelmetalle solide Gewinne verzeichnen, erlebt Wolfram, das unverzichtbare Rückgrat der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologie, eine beispiellose Preisexplosion. Ursächlich hierfür ist eine strukturelle Angebotsknappheit, die durch verstärkte chinesische Exportrestriktionen und eine explodierende Nachfrage im Westen befeuert wird. Wolframpreise haben sich seit Jahresbeginn 2026 rasant nach oben entwickelt, wobei der Rotterdamer APT-Markt bei 3.185 US-Dollar/MTU notiert - ein Anstieg von 350% seit Jahresbeginn und fast 900% innerhalb von 12 Monaten.

Preistreiber Wolfram: Ein Engpass mit geopolitischer Dimension

Wolfram wird aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit als kritischer Rohstoff eingestuft, insbesondere für panzerbrechende Munition, Triebwerke und Halbleiter. Da China über 80% der globalen Primärförderung kontrolliert, wirken sich chinesische Exportquoten direkt auf die Weltmarktpreise aus. Die Verknappung hat sich Anfang 2026 verschärft, da die chinesische Produktion kaum noch den Eigenbedarf deckt, was zu einer "strategischen Lücke" im Westen führt. Im Vergleich zu Silber, das zwar eine starke Performance zeigte, bleibt die prozentuale Steigerung bei Wolfram unerreicht. Analysten bewerten dies nicht als kurzfristigen Boom, sondern als langfristigen Superzyklus, da sich westliche Industrien händeringend um Unabhängigkeit bemühen.

American Tungsten & Antimony in der Pole Position der Versorgungsstrategie

In diesem extremen Marktumfeld positioniert sich American Tungsten & Antimony Ltd (WKN: A41XT2 / ISIN: AU0000445603) als strategisch relevanter Akteur zur Sicherung der US-Rohstoffversorgung. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Etablierung einer geschlossenen Wertschöpfungskette für Wolfram und Antimon direkt in den USA, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Die Strategie umfasst nicht nur die Exploration, sondern insbesondere die Wiederinbetriebnahme bestehender Verarbeitungsanlagen. Diese Ausrichtung auf die Produktion in sicheren Jurisdiktionen macht das Unternehmen für westliche Industriekonzerne und Verteidigungsbehörden zum potenziellen Partner.

Unternehmensnews 2026: Fokus auf Utah und Produktionsstart

Aktuelle Nachrichten unterstreichen die Fortschritte von American Tungsten & Antimony. Das Unternehmen hat die Sanierung der Dutch Mountain Mill in Utah eingeleitet, die als einzige voll genehmigte Verarbeitungsanlage im Clifton Mining District gilt. Dies ermöglicht eine schnelle Wiederaufnahme der Wolframproduktion ohne langwierige Genehmigungsverfahren auf Privatland. Zudem wurden bei Bohrungen im "Antimony Canyon" hochgradige Antimon-Vorkommen bestätigt, was das Portfolio weiter stärkt. Das Management wird zudem durch erfahrene Bergbauexperten erweitert, um die angestrebte Skalierung der Projekte zu bewältigen.

----

Quelle:

Tungsten 2026: Geopolitics sets global tone

https://de.investing.com/news/company-news/american-tungsten-beruft-exusinnenminister-bernhardt-in-strategischen-beirat-93CH-3468421

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony
Land: Perth, Australia
ISIN: AU0000445603
WKN: A41XT2

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Vergiss Gold, Silber, Ether: Kritischer Rohstoff Wolfram explodiert um 900% in 12 Monaten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.