Vergiss Gold, Silber, Ether: Kritischer Rohstoff Wolfram explodiert um 900% in 12 Monaten

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Der globale Rohstoffmarkt erlebt im Jahr 2026 eine historische Verschiebung, die traditionelle Anlageklassen wie Gold, Silber oder spekulative Werte wie Ether (ETH) in den Hintergrund drängt. Während Edelmetalle solide Gewinne verzeichnen, erlebt Wolfram, das unverzichtbare Rückgrat der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologie, eine beispiellose Preisexplosion. Ursächlich hierfür ist eine strukturelle Angebotsknappheit, die durch verstärkte chinesische Exportrestriktionen und eine explodierende Nachfrage im Westen befeuert wird. Wolframpreise haben sich seit Jahresbeginn 2026 rasant nach oben entwickelt, wobei der Rotterdamer APT-Markt bei 3.185 US-Dollar/MTU notiert - ein Anstieg von 350% seit Jahresbeginn und fast 900% innerhalb von 12 Monaten.

Preistreiber Wolfram: Ein Engpass mit geopolitischer Dimension

Wolfram wird aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit als kritischer Rohstoff eingestuft, insbesondere für panzerbrechende Munition, Triebwerke und Halbleiter. Da China über 80% der globalen Primärförderung kontrolliert, wirken sich chinesische Exportquoten direkt auf die Weltmarktpreise aus. Die Verknappung hat sich Anfang 2026 verschärft, da die chinesische Produktion kaum noch den Eigenbedarf deckt, was zu einer "strategischen Lücke" im Westen führt. Im Vergleich zu Silber, das zwar eine starke Performance zeigte, bleibt die prozentuale Steigerung bei Wolfram unerreicht. Analysten bewerten dies nicht als kurzfristigen Boom, sondern als langfristigen Superzyklus, da sich westliche Industrien händeringend um Unabhängigkeit bemühen.

American Tungsten & Antimony in der Pole Position der Versorgungsstrategie

In diesem extremen Marktumfeld positioniert sich American Tungsten & Antimony Ltd (WKN: A41XT2 / ISIN: AU0000445603) als strategisch relevanter Akteur zur Sicherung der US-Rohstoffversorgung. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Etablierung einer geschlossenen Wertschöpfungskette für Wolfram und Antimon direkt in den USA, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Die Strategie umfasst nicht nur die Exploration, sondern insbesondere die Wiederinbetriebnahme bestehender Verarbeitungsanlagen. Diese Ausrichtung auf die Produktion in sicheren Jurisdiktionen macht das Unternehmen für westliche Industriekonzerne und Verteidigungsbehörden zum potenziellen Partner.

Unternehmensnews 2026: Fokus auf Utah und Produktionsstart

Aktuelle Nachrichten unterstreichen die Fortschritte von American Tungsten & Antimony. Das Unternehmen hat die Sanierung der Dutch Mountain Mill in Utah eingeleitet, die als einzige voll genehmigte Verarbeitungsanlage im Clifton Mining District gilt. Dies ermöglicht eine schnelle Wiederaufnahme der Wolframproduktion ohne langwierige Genehmigungsverfahren auf Privatland. Zudem wurden bei Bohrungen im "Antimony Canyon" hochgradige Antimon-Vorkommen bestätigt, was das Portfolio weiter stärkt. Das Management wird zudem durch erfahrene Bergbauexperten erweitert, um die angestrebte Skalierung der Projekte zu bewältigen.

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