Osnabrück (ots) -Peter Wohlleben, Bestseller-Autor, warnt vor falschen Hygieneregeln auf der Toilette: "Es fängt schon damit an, dass die meisten Leute auf der Toilette falsch spülen", sagte Wohlleben der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Was auf der Toilette gefährlich ist, sind die Aerosole. Beim Abspülen steigen Luftbläschen auf. In diesen Aerosolen bleiben Bakterien bis zu sechs Stunden aktiv." Wer mittags eine öffentliche Toilette betrete, atme "alles ein, was seit dem frühen Morgen in die Luft gestiegen ist". Die bakterielle Gefahr durch Klobrillen sei dagegen überschätzt, so Wohlleben: "Alle ekeln sich vor der Klobrille, aber die Anzahl der Bakterien pro Quadratzentimeter ist hier erstaunlich gering. Auf den Hanteln und Griffen im Fitnesscenter ist die Belastung 400mal höher."Als entscheidende Schutzmaßnahme nennt Wohlleben das Schließen des Klodeckels vor dem Spülgang: "Das reduziert die Belastung um das 14-Fache." In diesem Zusammenhang kritisiert er auch die Ausstattung öffentlicher Sanitäranlagen: "Warum haben Toiletten auf Autobahnraststätten gar keine Deckel? Das ist der hygienische Super-Gau." Deutlich besser schneide der Schienenverkehr ab: "Die ICE-Toilette ist besser als die auf der Raststätte. Die wird abgesaugt und dabei wirbelt keine Luft auf."Auch in der heimischen Küche sieht Wohlleben dringenden Handlungsbedarf und warnt vor einem weit verbreiteten Utensil: "Zuallerst sollte man den Spülschwamm gegen eine Bürste austauschen." Auf Schwämmen fänden sich bis zu einer Milliarde Bakterien, die in den feuchten Poren ideal überleben: "Seife hilft da nicht. Manche Bakterien ernähren sich sogar vom Spüli." Eine Bürste hingegen trockne schnell aus und sei in der Spülmaschine heiß waschbar.Kritisch bewertet Wohlleben zudem Seifenspender mit Pumpkappen: "Die saugen Luft ein und mit ihr Bakterien. Jedes Mal, wenn man sich die Hände wäscht, drückt man eine Portion Bakterien mit raus."Für sein populärwissenschaftliches Buch "Bakterien - die heimlichen Helden" hat der Autor die aktuelle Studienlage zu Mikroorganismen zusammengefasst.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6274159