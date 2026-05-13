HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt im 25. Geschäftsjahr einen Gewinn von CHF 272 Millionen



13.05.2026 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NAV legt um 17.2% zu, der Aktienkurs überproportional um 28.5%

Konstruktives Marktumfeld für private und börsenkotierte Portfoliounternehmen

Starke Aufwertung des Schweizer Frankes schmälert Performance um rund 10%

Beantragte Dividende von CHF 9.00 - Dividendenrendite 4%

Positiver Marktausblick trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten HBM Healthcare Investments erzielte in ihrem 25. Geschäftsjahr per 31. März 2026 einen Gewinn von CHF 272 Millionen. Der innere Wert (NAV) je Aktie in Schweizer Franken erhöhte sich im Jahresverlauf um 17.2 Prozent, während der Aktienkurs um 28.5 Prozent zulegte. Die starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Investitionswährungen schmälerte die Wertentwicklung um etwas mehr als 10 Prozent. Wiederbelebung der Übernahmeaktivitäten beflügelt Performance Im Geschäftsjahr 2025/2026 verbesserte sich die Marktstimmung im globalen Biotechnologiesektor deutlich. Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 setzte eine Trendwende ein, die eine längere Phase hoher Zinsen, geringer Risikobereitschaft und zurückhaltender Finanzierungen beendete. Diese Wiederbelebung der Übernahmeaktivitäten, die weiterhin solide operative Entwicklung der privaten Beteiligungen und die Erholung der Bewertungen kotierter Unternehmen beflügelte die Performance des Portfolios. Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen Die privaten Portfoliounternehmen leisteten im Berichtsjahr mit CHF 123 Millionen erneut einen bedeutenden Gewinnbeitrag. Der Betrag umfasst Dividenden von Swixx BioPharma und Swixx Healthcare in Höhe von CHF 26 Millionen sowie negative Währungseffekte von CHF 48 Millionen. Im Fokus stand der Verkauf der HBM-Mehrheitsbeteiligung an Swixx BioPharma an SK Capital Partners. Mit ihren Beteiligungen an Swixx erzielte HBM Healthcare einen kumulierten Wertzuwachs von CHF 340 Millionen - die erfolgreichste Beteiligung in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Die Swixx-Beteiligungen verfügen weiterhin über erhebliches Wachstumspotenzial, da HBM Healthcare mit rund 9 Prozent an Swixx BioPharma sowie mit 25 Prozent an Swixx Healthcare beteiligt bleibt. Wichtige Gewinnbeiträge stammen zudem aus den Übernahmen von Bluejay Therapeutics durch Mirum Pharmaceuticals und von Aculys Pharma durch Viatris. Das Portfolio der Fonds verzeichnete hauptsächlich währungsbedingt einen Wertrückgang von CHF 18 Millionen. Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Das Segment der börsenkotierten Beteiligungen entwickelte sich im Geschäftsjahr deutlich positiver als noch im Vorjahr und trug mit CHF 194 Millionen wesentlich zur Wertentwicklung bei. In diesem Betrag enthalten sind negative Währungseffekte in Höhe von CHF 103 Millionen. Im Zuge der verbesserten Marktstimmung wirkten sich im Berichtsjahr mehrere Übernahmen wertsteigernd aus und belegen die erfolgreiche Positionierung des HBM-Portfolios mit Fokus auf innovative Therapieansätze. So übernahm etwa Genmab das Portfoliounternehmen Merus für USD 8 Milliarden, MSD Merck Sharp & Dohme kaufte Terns Pharmaceuticals für USD 6.7 Milliarden und SERB Pharma akquirierte Y-mAbs Therapeutics für USD 412 Millionen. Weitere Beiträge resultierten aus den Übernahmen von 89Bio durch Roche und von Akero Therapeutics durch Novo Nordisk. Neben diesen Transaktionen trugen auch wichtige klinische Fortschritte und entsprechend positive Studiendaten - etwa bei Abivax und Zymeworks - zu höheren Bewertungen bei. Drei Neuinvestitionen in private Unternehmen HBM Healthcare investierte im Berichtsjahr insgesamt CHF 46 Millionen in drei neue sowie mehrere bestehende private Unternehmen: Die niederländische Synthon ist in der Entwicklung und Herstellung komplexer Generika tätig. Electra Therapeutics in San Francisco testet einen Antikörper zur Behandlung schwerer Entzündungskrankheiten. Im Schlussquartal investierte HBM Healthcare zudem USD 7.5 Millionen in Corxel Pharmaceuticals, ein US-amerikanisches klinisches Biopharmaunternehmen mit Fokus auf kardiometabolische Erkrankungen. Portfoliostruktur gewährleistet Balance von Wachstum, Liquidität und finanzieller Stabilität Das Anlagevermögen bleibt breit diversifiziert: Der Anteil privater Unternehmen steigt leicht auf 34 Prozent des Gesamtvermögens, börsenkotierte Unternehmen machen 45 Prozent aus, davon 19 Prozent ehemals private Beteiligungen. Der Anteil der Fonds beträgt 7 Prozent, der Anteil der flüssigen Mittel 10 Prozent, und die übrigen Vermögenswerte umfassen 4 Prozent. Das Fremdwährungsrisiko des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken bleibt durch einen Terminverkauf von USD 0.6 Milliarden teilweise abgesichert. Erhöhung der Dividende Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Dividende von CHF 9.00 je Aktie. Bezogen auf den Aktienkurs per Ende des Geschäftsjahrs entspricht dies einer Rendite von 4 Prozent. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden im Berichtsjahr zudem knapp 2 Prozent der ausstehenden Aktien im Umfang von CHF 23 Millionen zurückgekauft. Positiver Ausblick Für den Biotechnologiesektor erwartet HBM Healthcare weiterhin ein dynamisches, insgesamt jedoch konstruktives Umfeld. Die Portfoliounternehmen sind mehrheitlich solide finanziert und gut positioniert, um in den kommenden Quartalen wertsteigernde Meilensteine zu erreichen. Bei den privaten Beteiligungen werden weitere Wertsteigerungen durch Finanzierungsrunden, Börsengänge und strategische Übernahmen erwartet. Nach Abschluss der Swixx-Transaktion wird das Portfolio privater Unternehmen gezielt weiter ausgebaut. Bei den börsenkotierten Beteiligungen stehen im laufenden Geschäftsjahr bedeutende klinische Ergebnisse und regulatorische Entscheidungen an: Mehrere Phase-III-Programme sowie bevorstehende Zulassungsentscheide stehen als potenzielle Werttreiber im Zentrum. Mit einem aktiv verwalteten, breit diversifizierten Portfolio mit Fokus auf Innovation, Substanz und langfristiger Wertschöpfung ist HBM Healthcare Investments sehr gut positioniert, um auch künftig nachhaltig Mehrwert zu schaffen Geschäftsbericht 2025/2026 Der Geschäftsbericht 2025/2026 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

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