Totgesagte leben länger: Ausgerechnet im lange verschmähten Telekom-Sektor bahnt sich derzeit eine der spannendsten Comeback-Storys Europas an. Ein traditionsreicher Konzern liefert plötzlich starke Cashflows, steigende Gewinne und operative Fortschritte, die am Markt zunehmend positiv aufgenommen werden. Jetzt mehren sich die Signale, dass hier gerade eine echte Neubewertung beginnt.Besonders spannend: Eine mögliche Milliardenübernahme sorgt für neue Fantasie. Gleichzeitig profitiert der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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