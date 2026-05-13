Nichts geht aktuell voran bei den indirekten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran. Beide Seiten bekräftigten zuletzt erneut ihre gegenseitigen Vorwürfe. Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump ist die derzeitige Waffenruhe inzwischen so fragil wie noch nie zuvor. Aktuell kümmert sich Trump ohnehin wieder eher um China und Venezuela.Trump kritisierte kürzlich erneut die jüngste Antwort Teherans auf einen amerikanischen Vorschlag zur Beendigung des Kriegs und bezeichnete diese als "dämlich". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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