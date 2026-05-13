FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte und vor dem Feiertag deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch eine Stabilisierung an. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag werden leicht steigende Kurse erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.100 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder über die runde Marke von 24.000 Zählern steigen, unter die er am Dienstag gerutscht war.

Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Vordergründig gehe es um den Handel, Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei durch die hohe Inflation vom Vortag noch einmal gewachsen. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

Daneben schwillt die Welle der Quartalsbilanzen noch einmal an und dürfte wie am Vortag teils starke Kursbewegungen auslösen. Auf der Agenda stehen unter anderem Dax-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, Eon, RWE, Merck, die Allianz und Siemens ./bek/jha/