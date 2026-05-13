© Foto: Faisal Bashir - SOPA Images via ZUMA Press WireIndien greift zum Zollhammer: Der zweitgrößte Goldverbraucher der Welt hat die Einfuhrzölle auf Gold und Silber von sechs auf 15 Prozent erhöht. Was bedeutet das für den Goldmarkt? Die Hintergründe.Der nach China zweitgrößte Goldkonsument der Welt hebt die Einfuhrabgaben auf Gold und Silber von zuvor 6 auf 15 Prozent an. Damit verteuert Neu-Delhi ausgerechnet jenes Edelmetall, das im Land derzeit so gefragt ist wie selten zuvor. Dieser Schritt wirkt wie ein Warnsignal. Denn Indiens Goldhunger ist zuletzt regelrecht explodiert. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2026 stiegen die durchschnittlichen monatlichen Goldeinfuhren auf 83 Tonnen, nach 53 Tonnen im Gesamtjahr 2025, und im ersten …Den vollständigen Artikel lesen
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