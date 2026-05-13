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Gestern wurden die Techs auf die Probe gestellt. Der US-Verbraucherpreisindex stieg im April um 3,8 % zum Vorjahr, so stark wie seit 2023 nicht mehr. Die Kerninflation lag bei 2,8 %. US-Rohöl kletterte über 101 Dollar, während zweijährige US-Renditen in Richtung der höchsten Stände seit Juni stiegen.Technisch völlig überhitzte KI-Werte (KI-Chip-Werte ca. + 70 % seit März) sind somit in die Korrektur gelaufen (noch keine Trendwende!). Am Markt werden inzwischen rund 70 % Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung bis April 2027 eingepreist (Banken profitieren udn waren gestern auch grün), was sich aber auch schnell wieder ändern kann, wenn die Lage am Golf positiv aufgelöst wird. Zum Handelsschluss wurden die Verluste zum Teil wieder aufgeholt.Heute geht es schon wieder freundlicher in den Tag. Nach der Schwäche bei Chipwerten am Dienstag kaufen Anleger die Delle wieder. In Asien drehte der MSCI Asia Pacific ins Plus, Südkorea zog besonders stark an, getragen von SK Hynix und Samsung Electronics. Zusätzlich stützt die Nachricht, dass Nvidia-Chef Jensen Huang Präsident Trump auf dessen China-Reise begleiten soll. Nvidia legte daraufhin außerbörslich zu.Im DAX schaue ich heute besonders auf Siemens. Auch Dt. Telekom und EON berichten.Volker Schulz RedaktionsleiterBernecker Redaktion (