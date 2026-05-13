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Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis



13.05.2026 / 07:29 CET/CEST

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Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis Konzernergebnis in Q1 2026 deutlich unter Vorjahresquartal

Prognose 2026 unverändert: rückläufige Ergebnisse in schwierigem Marktumfeld erwartet

Strategie 2030 und konsequentes Kostenmanagement bleiben im Fokus Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 mit einem Konzern-EBITDA von 494 Millionen US-Dollar (422 Millionen Euro) abgeschlossen. Im selben Zeitraum verringerte sich das Konzern-EBIT auf

-157 Millionen US-Dollar (-134 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf -256 Millionen US-Dollar (-219 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Ergebnisse durch niedrigere Frachtraten sowie operative Beeinträchtigungen infolge von Unwettern und der Blockade der Straße von Hormus belastet. Im Segment Linienschifffahrt ging der Umsatz auf 4,8 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) zurück, insbesondere aufgrund der niedrigeren durchschnittlichen Frachtrate von 1.330 USD/TEU (Q1 2025: 1.471 USD/TEU). Die Transportmenge lag mit 3,2 Millionen TEU nahezu auf Niveau des Vorjahresquartals - trotz schlechter Wetterbedingungen in Europa und Nordamerika, die zu anhaltenden Beeinträchtigungen im Terminalbetrieb und in den Lieferketten führten. Darüber hinaus führte die Blockade der Straße von Hormus zu Störungen in den Ladungsströmen. Das EBITDA ging auf 447 Millionen US-Dollar (382 Millionen Euro) zurück, während sich das EBIT auf -174 Millionen US-Dollar (-149 Millionen Euro) verringerte. Im Segment Terminal & Infrastruktur stieg der Umsatz im ersten Quartal 2026 aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung des Containergeschäfts von J M Baxi sowie des starken Mengenwachstums in Lateinamerika und Indien auf 168 Millionen US-Dollar (144 Millionen Euro). Das EBITDA erhöhte sich auf 47 Millionen US-Dollar (40 Millionen Euro) und das EBIT auf 18 Millionen US-Dollar (15 Millionen Euro). "Mit dem Verlauf des ersten Quartals können wir nicht zufrieden sein, denn wetterbedingte Störungen der Lieferketten und der Druck auf die Frachtraten führten zu einem deutlichen Ergebnisrückgang. Gleichzeitig hat unser Gemini-Netzwerk unter schwierigen Bedingungen seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und uns dabei geholfen, unseren Kunden zuverlässige Dienste anzubieten. Wir werden uns konsequent auf unsere Strategie 2030 und die nächsten Meilensteine für den erfolgreichen Abschluss unseres Merger Agreements mit ZIM fokussieren und angesichts des volatilen Marktumfelds an einem strikten Kostenmanagement festhalten", sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG. Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand unverändert ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 1,1 bis 3,1 Milliarden US-Dollar (0,9 bis 2,6 Milliarden Euro) sowie ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von -1,5 bis 0,5 Milliarden US-Dollar (-1,3 bis 0,4 Milliarden Euro). Diese Prognose bleibt aufgrund der sehr volatilen Entwicklung der Frachtraten und des Konflikts im Nahen Osten mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Der Finanzbericht für das erste Quartal 2026 ist hier abrufbar: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html KENNZAHLEN (USD)* Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 versus

Q1 2025 Konzern Umsatz (Mio. USD) 4.918 5.318 -399 EBITDA (Mio. USD) 494 1.103 -610 EBIT (Mio. USD) -157 487 -645 EBITDA-Marge 10 % 21 % -11 Ppt EBIT-Marge -3 % 9 % -12 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) -256 469 -725 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 3.203 3.225 -22 Frachtrate (USD/TEU) 1.330 1.471 -141 Umsatz (Mio. USD) 4.778 5.220 -442 EBITDA (Mio. USD) 447 1.067 -620 EBIT (Mio. USD) -174 472 -646 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 168 109 59 EBITDA (Mio. USD) 47 36 12 EBIT (Mio. USD) 18 15 3

KENNZAHLEN (EURO)* Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 versus

Q1 2025 Konzern Umsatz (Mio. EUR) 4.201 5.052 -851 EBITDA (Mio. EUR) 422 1.048 -626 EBIT (Mio. EUR) -134 463 -597 Konzernergebnis (Mio. EUR) -219 446 -665 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 4.081 4.959 -878 EBITDA (Mio. EUR) 382 1.014 -632 EBIT (Mio. EUR) -149 448 -597 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 144 104 40 EBITDA (Mio. EUR) 40 34 7 EBIT (Mio. EUR) 15 14 1

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 302 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 133 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 24 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

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