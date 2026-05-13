Paukenschlag nach Börsenschluss: Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy meldete einen neuen Rekordauftrag. Die Aktie, die mit einer Gewichtung von aktuell 12,3 Prozent im Wasserstoff Index des AKTIONÄR vertreten ist, legte daraufhin nachbörslich um rund zehn Prozent zu. Denn das Unternehmen erhöhte sogleich auch die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Demnach werden beim Umsatz nun 163 bis 175 Millionen Euro erwartet - statt bislang 150 bis 160 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA soll zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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