Mercedes-Benz Trucks erprobt bei einem eEconic-Exemplar, in welchem Ausmaß sich Recyclingmaterialien in der Herstellung einsetzen lassen. Die Studie soll ein Jahr erprobt werden und so Impulse für mehr sekundäre Rohstoffen in der Serienproduktion geben. Und zwar nicht nur beim eEconic, sondern künftig antriebsübergreifend bei allen Lkw des Herstellers. Auf der IFAT in München gehörte der Recycling-Müllwagen dieser Tage zu den viel beachteten Messe-Premieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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