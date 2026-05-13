Eine 18-MW-Anlage mit KI-Fähigkeit, die in Zusammenarbeit mit DC Max, einem französischen Entwickler von Rechenzentren mit einer Pipeline von 1 GW, entwickelt wurde

Die Partnerschaft ermöglicht einen bevorzugten Zugang zur Entwicklungspipeline von DC Max und beschleunigt damit das Ziel von Phoenix, eine globale KI- und HPC-Plattform mit einer Leistung von über 1 GW in Europa und den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) aufzubauen

Phoenix hat das Grundstück für den Standort Lyon bereits erworben; dieses verfügt über erteilte Genehmigungen, einen bestehenden Netzanschluss und verfügbare Stromkapazitäten, sodass im Juli 2026 mit dem Bau begonnen werden kann, wobei die Fertigstellung für das 4. Quartal 2027 bis zum 1. Quartal 2028 angestrebt wird

Phoenix Group PLC (ADX: PHX), ein Portfoliounternehmen von IHC und globaler Betreiber digitaler Infrastruktur, gab heute eine strategische Partnerschaft mit DC Max bekannt, um sein erstes europäisches KI-Rechenzentrum zu entwickeln, eine 18-MW-Anlage in Lyon, Frankreich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512158070/de/

From left to right: Matthias Luecker, Chairman of DC Max, and Munaf Ali, Co-Founder and Group CEO of Phoenix Group, during the signing ceremony for the strategic partnership between Phoenix Group and DC Max to launch a European AI infrastructure platform anchored by the company's first deployment in Lyon, France. (Photo: AETOSWire)

Bei diesem Projekt handelt es sich um die erste Implementierung der europäischen Rechenzentrumsplattform von Phoenix, einem skalierbaren Rahmenwerk, das auf eine Gesamtkapazität von über 1 GW für KI und HPC in Europa und den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) abzielt.

Phoenix betrachtet diesen Schritt als direkte Fortsetzung der nationalen KI-Ambitionen der Vereinigten Arabischen Emirate: Ein Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi bringt sein operatives Know-how und sein Kapital auf die europäische Bühne und sorgt so dafür, dass regional ansässige Betreiber die globale KI-Wirtschaft aktiv mitgestalten und nicht nur zuschauen.

"Was wir heute bekannt geben, ist kein kleiner Schritt, sondern ein echter Wendepunkt für Phoenix und für das, was ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der globalen Bühne erreichen kann. Wir etablieren uns im Herzen der europäischen KI-Infrastruktur und bringen die Überzeugung und das Kapital mit, um etwas aufzubauen, dessen Wert sich in den kommenden Jahren vervielfachen wird. Das 1-GW-Ziel ist keine Obergrenze, sondern ein Ausgangspunkt. Ich bin stolz darauf, dass ein Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi diese Entwicklung anführt, und ich glaube, dass dies genau die Art von mutigem, globalem Schritt ist, den unsere Aktionäre, unsere Partner und die KI-Ambitionen der VAE verdienen."

- Munaf Ali, Mitbegründer und GCEO, Phoenix Group

Die europäische Chance

Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung in Europa übersteigt das Angebot derzeit bei weitem, wobei Unternehmen und Hyperscaler Kapazitäten bereits Jahre im Voraus reservieren. Aufgrund der üblichen Entwicklungszeiträume von oft 36 bis 48 Monaten können die meisten Betreiber nicht mit der vom Markt geforderten Geschwindigkeit reagieren.

Frankreich geht diese Lücke direkter an als fast jeder andere europäische Markt. Lyon, Frankreichs zweitgrößte Stadt, vereint eine starke industrielle Basis, eine solide elektrische Infrastruktur und Grundstückskosten, die deutlich unter denen in Paris liegen.

Dank der etablierten Beziehungen von DC Max im Bereich Netzzugang und Genehmigungsverfahren sowie der bewährten Fähigkeit von Phoenix, Infrastruktur zügig zu planen, zu beschaffen und zu errichten, kann die Partnerschaft wesentlich schneller voranschreiten als es bei den üblichen europäischen Zeitplänen der Fall ist.

Eine Plattform, kein Projekt

Die Partnerschaft mit DC Max ist als wiederholbares Entwicklungsmodell und nicht als einmalige Transaktion konzipiert. Mit einem Projektportfolio von über 1 GW im Wert von schätzungsweise 8 Milliarden US-Dollar bringt DC Max fundiertes Fachwissen in den Bereichen Standortsuche, Genehmigungsverfahren und Netzanschluss mit. Gleichzeitig bringt Phoenix Kapital und betriebliche Größe mit.

Gemeinsam streben die beiden Unternehmen den Aufbau einer skalierbaren, langfristigen Infrastrukturplattform an, die in der Lage ist, in wichtigen europäischen Märkten zügig KI-fähige Kapazitäten bereitzustellen.

Diese Plattform ergänzt die bereits von Phoenix in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Nordamerika und Äthiopien bereitgestellte Kapazität von 550 MW und unterstützt damit das Ziel des Unternehmens, sich zu einem bedeutenden globalen Betreiber digitaler Infrastruktur zu entwickeln.

"Phoenix bringt genau die operative Reichweite und die Kapitaldisziplin mit, auf die die Entwicklung von Rechenzentren in Frankreich gewartet hat. Wir haben Jahre damit verbracht, die besten Standorte in diesem Markt in Lyon und in ganz Frankreich zu identifizieren und zu sichern, und diese Partnerschaft bedeutet, dass wir diese Pipeline nun in einem Tempo und in einem Umfang vorantreiben können, die uns allein nicht möglich gewesen wären. Die Nachfrage ist da. Die Standorte sind da. Was diese Partnerschaft hinzufügt, ist die Fähigkeit, dies auch umzusetzen."

- Romain Fremont, CEO, DC Max

Weitere Ankündigungen werden für das Jahr 2026 erwartet.

Über die Phoenix Group

Phoenix Group PLC (ADX: PHX), ein Unternehmen im Portfolio von IHC, ist ein weltweit tätiger Betreiber digitaler Infrastruktur mit Hauptsitz in Abu Dhabi (VAE) und ist an der Abu Dhabi Securities Exchange notiert.

Das Unternehmen betreibt Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 550 MW in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Nordamerika, Ostafrika und Europa. Phoenix wurde 2017 gegründet und hat sich durch den Betrieb von Bitcoin-Mining ein Fundament aus operativer Disziplin und Energieexpertise aufgebaut. Diese Kompetenzen setzt das Unternehmen nun in großem Maßstab ein, um weltweit Infrastrukturen für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner bereitzustellen.

Über DC Max

DC Max ist ein Investor, Entwickler und Betreiber von Rechenzentren mit einem Kapazitätsportfolio von rund 2 GW. Das Unternehmen stellt digitale Infrastruktur bereit, von Edge-Einrichtungen bis hin zu großen Campus-Standorten, die Cloud-, KI- und Hochleistungsrechneranwendungen unterstützen. Gestützt auf eine Gruppe mit über 6 Milliarden Euro an Investitionserfahrung verbindet DC Max Disziplin mit technischem Fachwissen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512158070/de/

Contacts:

Medienkontakt

Rose Perinchery

media@phoenixgroupuae.com