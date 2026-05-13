DJ Tui verringert Verlust bei stabilen Einnahmen - Prognose bestätigt

DOW JONES--Tui hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den saisonal üblichen Verlust bei stabilen Einnahmen verringert. Die vor drei Wochen wegen des Iran-Krieges gesenkte Prognose für das operative Ergebnis bestätigte der im MDAX notierte Konzern. Die Umsatzprognose ist weiterhin ausgesetzt. Die Tendenz zu kurzfristigen Sommerbuchungen halte an.

"Unser starkes Ergebnis im ersten Halbjahr zeigt, dass wir die finanziellen Belastungen aus dem Iran-Krieg und dem Hurrikan Melissa in Jamaika erfolgreich kompensieren können", sagte Finanzvorstand Mathias Kiep laut der Mitteilung. "Tui ist resilient aufgestellt. Wir schauen trotz aller Herausforderungen in der Welt zuversichtlich auf das zweite Halbjahr."

Die Belastung durch den Iran-Krieg bezifferte der Konzern auf 40 Millionen Euro und jene durch den Hurrikan auf 5 Millionen, also insgesamt 45 Millionen Euro.

Im Zeitraum Januar bis März lag der Umsatz mit rund 3,7 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) schrumpfte auf 192,7 Millionen Euro von 206,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernverlust lag bei 239,9 Millionen nach 262,8 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern weiterhin ein bestenfalls stabiles bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen in der Spanne von 1,1 Milliarden bis 1,4 Milliarden Euro, nach 1,41 Milliarden Euro im Vorjahr.

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May 13, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

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