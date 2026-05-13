EQS-News: Uzin Utz SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Der Uzin Utz Konzern konnte trotz den erheblichen geopolitischen Spannungen und den dadurch begründeten wirtschaftlichen Herausforderungen sowie eines schwachen Jahresauftakts in der Baubranche mit rückläufigen Aufträgen und Umsätzen seine Umsatzerlöse mit 132,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (124,1 Mio. EUR) um 6,6 % steigern.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 8,7 Mio. EUR um 14,2 % geringer aus als im Vorjahr (10,2 Mio. EUR). Belastend wirkten insbesondere höhere Rohstoff- und Verpackungspreise, gestiegene Logistikkosten infolge des starken Kraftstoffpreisanstiegs sowie eine erhöhte Personalaufwandsquote durch den gezielten Personalaufbau zur Realisierung der Wachstumsstrategie.
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uzin Utz SE
|Dieselstraße 3
|89079 Ulm
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)731 4097-0
|Fax:
|+49 (0)731 4097-0
|E-Mail:
|de@uzin-utz.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE0007551509
|WKN:
|755150
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326528
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2326528 13.05.2026 CET/CEST
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