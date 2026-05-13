Die Zalando-Aktie ist gestern um rund -5,5% gefallen. Das kurzfristige Chartbild hat sich zuletzt spürbar eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen erneut getestet werden. Vor allem die schwächere Dynamik im Konsumsektor belastet aktuell zusätzlich das Momentum der Aktie. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob eine Stabilisierung gelingt oder die laufende Korrektur weiter an Dynamik gewinnt. Chartanalyse zur Zalando-Aktie Im Chart der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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