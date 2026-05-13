Aevex ist erst seit wenigen Wochen an der Börse und schon überschlagen sich die Analysten mit positiven Einschätzungen. Die neuste kommt von Goldman Sachs. Die Experten starten die Beobachtung des Drohnen- und Verteidigungstechnikspezialisten mit "Buy" und einem Kursziel von 34 US-Dollar. Dahinter steht die Wette, dass unbemannte Systeme bei Militär und Sicherheit zu einem der großen Wachstumsfelder der kommenden Jahre werden. Aevex ist ein US-Verteidigungstechnologieunternehmen mit Sitz in Kalifornien. Der Konzern entwickelt und betreibt unbemannte Systeme, Aufklärungs- und Überwachungslösungen, Spezialflugzeuge sowie Missions- und Engineering-Dienstleistungen für staatliche Kunden und verbündete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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