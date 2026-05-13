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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordergebnis im ersten Quartal 2026, sehr positiver Start in das zweite Quartal 2026



13.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 48,2 Mio. im ersten Quartal 2026 (erstes Quartal 2025: EUR 26,0 Mio.)

Konzernergebnis EUR 32,6 Mio. im ersten Quartal 2026 - ohne Sondereffekte EUR 32,9 Mio. (erstes Quartal 2025: EUR 17,4 Mio. - ohne Sondereffekte EUR 17,7 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 3,45 im ersten Quartal 2026 - ohne Sondereffekte EUR 3,48 (erstes Quartal 2025: EUR 1,84 - ohne Sondereffekte EUR 1,87)

Konzernergebnis 2025 bestätigt

sehr positiver Start in das zweite Quartal 2026 Düsseldorf, 13. Mai 2026 - "Zum 30-jährigen Bestehen von Lang & Schwarz setzt unser Unternehmen ein starkes Zeichen: Mit dem umsatzstärksten Quartal in der Geschichte von Lang & Schwarz erreichen wir zugleich das höchste jemals erzielte Ergebnis aus der Handelstätigkeit in einem Quartal. Zu diesem Erfolg haben sowohl der Bereich Market Making wie auch der Bereich Strukturierte Produkte beigetragen. Unser Handelsvolumen hat sich erneut erhöht und betrug im ersten Quartal EUR 98,3 Mrd. Die Anzahl der Trades ist auf 32,8 Millionen gestiegen. Hieraus haben wir im ersten Quartal 2026 ein Rekordergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 63,8 Mio. erzielt. Damit ist das Ergebnis aus der Handelstätigkeit um ca. 32% gegenüber dem bereits hervorragenden vierten Quartal 2025 gestiegen. Das zweite Quartal 2026 verläuft bisher sehr positiv. Wir sehen weiterhin sehr hohe Handelsaktivitäten unserer Kunden. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit ist im zweiten Quartal 2026 ebenfalls sehr positiv, bewegt sich jedoch bislang auf einem niedrigeren Niveau als im Quartal zuvor," führt der Vorstand aus. Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im ersten Quartal 2026 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 48,2 Mio. nach EUR 26,0 Mio. im ersten Quartal 2025. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beträgt im ersten Quartal 2026 EUR 63,8 Mio. (erstes Quartal 2025: EUR 39,0 Mio.) - das entspricht einem Anstieg von gut 63 % gegenüber dem bereits hervorragenden Vorjahresquartal. Der Konzernüberschuss für das erste Quartal 2026 beläuft sich auf EUR 32,6 Mio. nach einem Konzernergebnis von EUR 17,4 Mio. im ersten Quartal 2025 und hat sich damit um mehr als 87 % erhöht. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im ersten Quartal 2026 EUR 32,9 Mio. (erstes Quartal 2025: EUR 17,7 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,3 Mio. betreffen im ersten Quartal 2026 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen. Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 14,5 Mio. nach EUR 12,2 Mio. im Vorjahresquartal. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 8,2 Mio. (erstes Quartal 2025: EUR 7,7 Mio.). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal ist insbesondere auf eine gestiegene Mitarbeiterzahl im Konzern zurückzuführen. Zudem beinhalten die Personalaufwendungen Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen, die sich mit dem Abbau von Urlaubstagen wieder verringern werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 6,3 Mio. (erstes Quartal 2025: EUR 4,5 Mio.). Der Anstieg betrifft insbesondere Weiterentwicklungskosten für Software sowie projektbezogene Beratungsleistungen. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen für das erste Quartal 2026 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 15,3 Mio. (erstes Quartal 2025 EUR 8,3 Mio.). Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 31. März 2026 beträgt 102 (31. Dezember 2025: 95). Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das erste Quartal 2026 EUR 3,45 nach EUR 1,84 im ersten Quartal 2025. Ohne Sondereffekte liegt das Konzernergebnis je Aktie für das erste Quartal 2026 bei EUR 3,48 (erstes Quartal 2025: EUR 1,87). Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist zum 31. März 2026 nach den vorläufigen Zahlen bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 191,1 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 158,5 Mio.) aus. Die Zahlen zum 31. März 2026 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden. Die Jahresabschlüsse der Einzelgesellschaften und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurden zwischenzeitlich vom Wirtschaftsprüfer geprüft bzw. einer prüferischen Durchsicht unterzogen und das Ergebnis bestätigt. Wie in unserer Ad-Hoc-Mitteilung und unserer Corporate News am 6. Februar 2026 berichtet beabsichtigen wir, der voraussichtlich am 7. Juli 2026 geplanten Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr vor Sondereffekten 2026 2025 2025 2025 2025 2025 2024 Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 63,8 39,0 25,0 33,3 48,3 145,5 109,2 Verwaltungsaufwendungen 2) -14,5 -12,2 -11,4 -9,1 -11,5 -44,2 -37,1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48,2 26,0 13,7 24,0 36,6 100,2 71,3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -15,3 -8,3 -4,2 -7,5 -11,3 -31,3 -22,2 Konzernergebnis vor Sondereffekten 32,9 17,7 9,5 16,5 25,3 68,9 49,0 Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 3,48 1,87 1,00 1,74 2,68 7,30 5,19 Sondereffekte - Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -17,3 - Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,3 -5,2 - Steuer w/ Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 Konzernergebnis nach Sondereffekten 32,6 17,4 9,2 16,1 5,8 48,4 22,1 Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 3,45 1,84 0,97 1,71 0,61 5,13 2,34 Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a 2,00 4) 1,75 Bilanzielles Konzerneigenkapital

inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken 191,1 124,4 133,9 133,6 158,5 158,5 107,0 Anzahl Konzernmitarbeiter 102 86 89 93 95 95 81 TradeCenter - Handelsvolumen (in Mio. €) 97.454 78.505 84.712 83.917 84.556 331.690 153.219 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.568 27.630 26.959 26.642 26.547 107.778 60.276 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 45,9 28,0 16,4 19,8 26,3 90,5 78,4 Strukturierte Produkte - Handelsvolumen (in Mio. €) 849 522 511 725 804 2.562 1.554 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 223 151 139 179 194 663 497 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 17,8 11,0 8,6 13,4 21,9 54,9 30,6 Insgesamt - Handelsvolumen (in Mio. €) 98.303 79.027 85.223 84.642 85.360 334.252 154.773 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.791 27.781 27.098 26.821 26.741 108.441 60.773

































1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis













2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen













3) einschl. Zinsergebnis Treasury













4) geplant













Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.



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