Nürnberg (ots) -Aktionszeitraum vom 18. bis 22. Mai 2026Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr setzt die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Woche des Praktikums fort. Auch in diesem Jahr steht die praktische berufliche Orientierung durch Praktika im Mittelpunkt.Im Rahmen des "Sommers der Berufsausbildung" der Allianz für Aus- und Weiterbildung findet im Mai erneut die Woche des Praktikums statt. Junge Menschen sollen Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten und bei der Berufsorientierung unterstützt werden. Hierzu sensibilisieren und ermutigen die örtlichen Arbeitsagenturen Ausbildungssuchende zur Teilnahme an Praktika oder an einer Einstiegsqualifizierung (EQ) als Einstieg in die Berufswelt. Gleichzeitig werden Betriebe angesprochen, um junge Talente und zukünftige Mitarbeitende zu gewinnen.Mit praktischen Einblicken die Berufswahl erweiternEin besonderer Fokus liegt in diesem Jahr darauf, das Berufswahlspektrum der jungen Menschen zu erweitern. Während Mädchen die Möglichkeit erhalten, sich über MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu informieren und diese besser kennenzulernen, sollen Jungen ermutigt werden, Einblicke in SAHGE-Berufe (Soziale Arbeit, Haushaltsnahe Dienstleistungen, Gesundheit und Pflege sowie Erziehung und Bildung) zu bekommen."Praktika spielen eine zentrale Rolle bei der richtigen Berufswahl: Sie geben jungen Menschen realistische Einblicke in den Arbeitsalltag, helfen ihnen, eigene Stärken zu erkennen und schaffen neue berufliche Perspektiven. Deshalb mein Appell an Jugendliche: nutzt Praktika, sie eröffnen euch euren Weg. Gleichzeitig sind Unternehmen gefragt, diese Chancen aktiv zu ermöglichen - denn wer früh Einblicke gewährt, gewinnt motivierte Nachwuchskräfte von morgen", so Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit.BA fördert den Übergang von der Schule in die BerufsweltIm vergangenen Jahr hat die BA über 12.000 junge Menschen bei der Durchführung eines Praktikums unterstützt. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten der Förderung durch die BA: Bevor junge Menschen sich für einen konkreten Ausbildungsberuf entscheiden, können sie beim Berufsorientierungspraktikum (BOP) für ein bis sechs Wochen einen ersten Einblick in ihren Wunschbetrieb und -beruf erhalten. Liegt bereits ein konkreter Ausbildungswunsch vor, so kann eine vergütete EQ zwischen vier und zwölf Monaten mit direkter Übernahmemöglichkeit absolviert werden. Dabei kann die BA finanziell unterstützen und etwa Fahrtkosten bei der Einstiegsqualifizierung oder Kosten der Unterkunft beim Berufsorientierungspraktikum während der Praktikumszeit fördern.Interessierte finden über folgende Links passende Anlaufstellen, bundesweite Praktikumsbörsen sowie verfügbare Praktikums- und Ausbildungsplätze über die Jobbörse der BA:Allgemeine Informationen zur Praktikumssuche:https://www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum/praktikumsplatz-findenPraktikumssuche über die BA-Jobbörse:https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/suche?angebotsart=4&was=praktikuAusbildungsplatz mit der BA finden:https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachenFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6274197